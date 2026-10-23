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Sporti

Akademia e Arbitrimit VII, nis rrugëtimi i brezit të ri të arbitrave të futbollit

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Federata e Futbollit ka zhvilluar ceremoninë e nisjes së Akademisë së Arbitrimit VII, duke çelur zyrtarisht sezonin e shtatë të këtij programi, që synon përgatitjen dhe formimin e brezit të ri të arbitrave në Shqipëri.

Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e FSHF-së morën pjesë Drejtori Teknik i FSHF-së, Abdyl Kuriu, Drejtori i Departamentit të Arbitrimit në FSHF, Bernardino González Vázquez, kryetari i Shoqatës së Arbitrave të Futbollit Shqiptar (BASHF), Tahir Kastrati, si dhe sekretari i përgjithshëm i BASHF-së, Klajdi Kola.

Gjatë ceremonisë, Abdyl Kuriu, Bernardino González Vázquez dhe Tahir Kastrati mbajtën fjalime për të pranishmit, duke përcjellë mesazhe mbi rëndësinë e arbitrimit dhe mundësitë që ofron Akademia për të rinjtë dhe të rejat që dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij profesioni.

Pjesë e aktivitetit ishin aplikantë, djem dhe vajza, të cilët kanë shfaqur interes për të nisur rrugëtimin e tyre në botën e arbitrimit. Në ceremoni ishin të pranishëm edhe arbitrat shqiptarë me stemën e FIFA-s, Florjan Lata, Eglantina Pjetrushaj dhe Ridiger Çokaj, të cilët përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.

Akademia e Arbitrimit është një mundësi për të gjithë të apasionuarit pas futbollit që dëshirojnë të përgatiten profesionalisht dhe të kontribuojnë në zhvillimin e futbollit shqiptar përmes rolit të arbitrit.

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