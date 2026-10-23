NBA/ Përmbysje e çmendur e 76ers përballë Cavaliers, OKC mposht Denverin
Ndeshja e parë përballë publikut të vet në këtë sezon ka qenë e veçantë për 76ers, të cilët përmbysën Klivelandin edhe pse ishin plot 29 pikë në disavantazh.
Lojtari kryesor i këtij rikthimi ishte Tyrese Maxey, i cili rrealizoi 32 pikë. Për Filadelfian i rëndësishëm ishte edhe kontributi i LeBron James, autor i 17 pikëve dhe i 10 topave në tabelë.
Sa i përket takimit tjetër të mbrëmjes Oklahoma City Thunder kanë mposhtur Denver Nuggets në një duel ku u shënuan shumë pak pikë.
Shai Gilgeous-Alexander mbylli këtë sfidë me 17 pikë, duke kthyer këtë ndeshje në historike pasi ai shënonte të paktën 20 pikë prej 141 takimesh radhazi. A.V.
Ndeshjet
PHILADELPHIA 76ERS-CLEVELAND CAVALIERS 114-106
OKC THUNDER-DENVER NUGGETS 96-84
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