Aksident i rëndë hekurudhor në Kroaci, del nga shinat treni i mallrave
Një tren mallrash që transportonte drithëra doli nga shinat pranë stacionit hekurudhor Meja në Kroacinë perëndimore të shtunën në mëngjes, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale, por pa viktima, sipas mediave vendase.
Aksidenti ndodhi afërsisht në orën 9:25 të mëngjesit sipas orës lokale, ndërsa treni, i operuar nga transportuesi Transagent, po udhëtonte drejt qytetit portual të Rijekës në Adriatik, sipas HZ Infrastruktura. 11 vagonë ranë në një përrua, ndërsa lokomotiva dhe dy vagonë mbetën në stacion.
Përpara daljes nga shinat, makinisti i trenit njoftoi se frenat kishin dështuar dhe ai nuk ishte në gjendje ta ndalte trenin, sipas raportimve.
Stacioni hekurudhor i Mejës, i vendosur rreth 15 kilometra në lindje të Rijekës, ka pësuar dëme të konsiderueshme dhe linja hekurudhore e prekur është mbyllur për të gjithë trafikun. Një hetim për shkakun e saktë të aksidentit është duke u zhvilluar.
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