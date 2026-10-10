Turqia ndalon rrjetet sociale për fëmijët nën 15 vjeç, ligji i ri hyn në fuqi më 1 nëntor
Qeveria e Turqisë ndaloi zyrtarisht të shtunën aksesin e fëmijëve nën moshën 15 vjeç në platformat e rrjeteve sociale.
Ligji u publikua të shtunën, pas miratimit të projektligjit nga Parlamenti turk në prillin e kaluar. Ndalimi do të hyjë në fuqi më 1 nëntor.
Platformat e rrjeteve sociale do të duhet të “marrin masat e nevojshme teknike dhe administrative, përfshirë verifikimin e moshës”, për të zbatuar rregullat e reja, thuhet në ligj. Sistemi i verifikimit të moshës do të funksionojë përmes një “teknike” të lëshuar nga qeveria, sipas nenit 7 të ligjit.
Ligji përfshin gjithashtu dispozita për të miturit mbi moshën 15 vjeç, duke përcaktuar se platformat nuk mund t’u ofrojnë atyre shërbime që mund të kenë “efekt krijues varësie”.
Turqia ka vendosur shpesh kufizime të rrepta ndaj shërbimeve të rrjeteve sociale, duke bllokuar rregullisht llogari individuale të mediave ose aktivistëve dhe, në disa raste, duke ndaluar aksesin në platforma të tëra. Ankaraja bllokoi Instagramin për një javë në vitin 2024, mes pretendimeve se platforma në pronësi të Metës censuronte përdoruesit që shprehnin dhimbjen për vdekjen e liderit të Hamasit, Ismail Haniyeh.
Javën e kaluar, Turqia bllokoi një faqe lajmesh dhe llogaritë e saj në rrjetet sociale për shkak të asaj që një gjykatë e cilësoi si “propagandë LGBT”, duke shkaktuar reagime të ashpra nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe lirinë e medias.
Një raport i vitit 2025 nga organizata amerikane Freedom House, e cila monitoron lirinë dhe demokracinë, e përshkroi internetin në Turqi si “jo të lirë”.
Turqia i bashkohet një grupi gjithnjë e më të madh shtetesh, përfshirë Australinë dhe Indonezinë, që po vendosin ose po shqyrtojnë kufizime më të rrepta të moshës për përdorimin e rrjeteve sociale.
Në shtator, Bashkimi Evropian paraqiti një propozim ligjor për të kufizuar aksesin e fëmijëve në rrjetet sociale dhe platformat e shpërndarjes së videove deri në moshën 15 vjeç, pas disa muajsh presioni të fortë nga liderët e BE-së për këtë çështje.
Austria, Danimarka, Franca, Greqia dhe Spanja po vijojnë me planet për miratimin e ligjeve kombëtare që kufizojnë aksesin e fëmijëve në rrjetet sociale. Edhe Mbretëria e Bashkuar pritet të vendosë një ndalim vitin e ardhshëm.
Kanadaja ka paraqitur gjithashtu një projektligj për të kufizuar aksesin në platformat e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç.
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