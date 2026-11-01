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Greqia

Aksident i rëndë në Attiki Odos në Peania: shoferi 49-vjeçar nxirret pa ndjenja nga makina

Pak pas orës 03:30 të mëngjesit të së dielës, makina doli nga rruga në drejtim të aeroportit dhe u përplas fort me barrierat mbrojtëse. Zjarrfikësit e nxorën shoferin pa ndjenja dhe ia dorëzuan EKAV-it; korsia e majtë u mbyll përkohësisht, por qarkullimi u rivendos.

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Pamje ajrore e një nyjeje të Attiki Odos (foto ilustruese, Wikimedia Commons)

Një aksident i rëndë ndodhi të dielën në mëngjes, pak pas orës 03:30, në autostradën Attiki Odos, në lartësi të Peanias, në drejtim të aeroportit, siç njofton Ianatropi. Shoferi 49-vjeçar i një makine humbi kontrollin në rrethana ende të paqarta, makina doli nga rruga dhe u përplas me forcë në barrierat mbrojtëse dhe në ndarësin qendror.

Përplasja ishte e fortë dhe u desh ndërhyrja e Zjarrfikësve për nxjerrjen e shoferit nga makina. Zjarrfikësit arritën ta nxjerrin 49-vjeçarin, por ai nuk kishte ndjenja.

Sipas njoftimit të Zjarrfikësve, në vendngjarje vepruan 9 zjarrfikës me 3 automjete. I plagosuri, pasi u nxor nga makina, iu dorëzua ambulancës së EKAV-it.

Për shkak të aksidentit, qarkullimi në korsinë e majtë të Attiki Odos u ndërpre përkohësisht, për të mundësuar operacionin e nxjerrjes dhe largimin e automjetit, ndërsa më pas qarkullimi u rivendos. Shkaqet e sakta të aksidentit po hetohen nga autoritetet kompetente.

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