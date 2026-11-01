Mashtrim me donacione për fëmijë të sëmurë në Greqi: gjashtë të arrestuar, nga 4 milionë euro vetëm 1 milion shkoi te familjet
Policia greke çmontoi një organizatë që, sipas hetimit, përdorte një shoqatë si vitrinë për të mbledhur donacione pa leje. Zëdhënësja e policisë, Konstantia Dimoglidou, tha në ERTnews se pjesë e parave dyshohet se u përdor edhe për trukim ndeshjesh futbolli.
Gjashtë persona u arrestuan në Greqi, të dyshuar si anëtarë të një organizate kriminale që shfrytëzonte ndihmën financiare për familje me fëmijë me probleme të rënda shëndetësore. Siç njofton Typika.gr, duke iu referuar Policisë Greke, shoqata-MKO vepronte pa lejen e nevojshme për grumbullim fondesh dhe kishte mbledhur rreth 4 milionë euro donacione, nga të cilat vetëm rreth 1 milion arritën te familjet.
Nga kontrolli financiar rezultoi se donacionet e kredituara ishin 3.940.692 euro, ndërsa familjeve iu dhanë gjithsej rreth 1.111.176 euro, ndaj përfitimi i paligjshëm llogaritet rreth 2.829.516 euro. Në periudhën 2018–2026, në llogaritë e shoqatës dhe të 37-vjeçarit, i dyshuar si drejtues, u kreditua mbi 5.800.000 euro, ndërsa u kontrolluan 29 llogari bankare dhe pagesash dhe u analizuan mbi 246.000 lëvizje.
Nën-grupi i parë, i përbërë nga një 37-vjeçar, një 35-vjeçare dhe një 32-vjeçar, aktiv të paktën nga tetori 2018, zgjidhte kryesisht fëmijë me forma kanceri dhe publikonte foto e të dhëna në rrjetet sociale. Donatorë ishin edhe artistë, sportistë e biznesmenë të njohur, u evidentuan 92 aksione grumbullimi për 74 përfitues, nga të cilët 55 të identifikuar, dhe u morën në pyetje prindërit e 34 fëmijëve.
37-vjeçari dyshohet se kreditoi mbi 2.600.000 euro në llogari bastesh dhe tërhoqi mbi 2.000.000 euro. U gjetën dy kompani fiktive dhe 9 dokumente tatimore fiktive me vlerë 149.700 euro, ndërsa në sezonin 2024–2025, si funksionar i fshehtë dhe financues i një klubi futbolli, ai vendosi 62 baste në ndeshjet e atij klubi, disa për humbjen e tij. Zëdhënësja e ELAS, Konstantia Dimoglidou, deklaroi në ERTnews se pjesë e parave dyshohet se u përdor edhe për trukim ndeshjesh futbolli.
Nën-grupi i dytë, aktiv të paktën nga shtatori 2026 dhe i përbërë nga 37-vjeçari plus persona 43, 35 dhe 38 vjeç, dyshohet se trukonte rezultate ndeshjesh për ngjitjen e një klubi amator në kategorinë e tretë dhe për fitime nga bastet. Sipas hetimit, pagesat ishin 300–500 euro për ndeshje, 1.000 euro u paguan për ndikim në një ndeshje dhe mbi 250.000 euro u dhanë si financim për dy klube.
Akuzat përfshijnë organizatë kriminale, mashtrim dhe përvetësim në shkallë të rëndë, pastrim parash dhe shkelje të ligjit sportiv me ryshfet për trukim ndeshjesh. Të arrestuarit u dërguan në Prokurorinë e Shkallës së Parë të Selanikut, u ngrit akuzë e rëndë dhe u referuan te hetuesi i parë i rregullt i Selanikut, me afat për dëshmi javën e ardhshme. U sekuestruan ndër të tjera 8 telefona celularë, 2 laptopë, 2 automjete, 14 kambiale me vlerë 169.395 euro, një çek 48.150 euro dhe 18.330 euro para në dorë, ndërsa autoriteti kundër pastrimit të parave ngriu llogari bankare dhe bastesh.
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