Sulm me bombola gazi në zyrën politike të ministrit Plevris në Kolonaki, ministri denoncon qëllim vrasës
Persona të panjohur vendosën rreth orës 02:15 një mekanizëm të improvizuar me dy bombola gazi në hyrjen e ndërtesës në rrugën Aleksandru Sutsu; shpërthimi shkaktoi dëme materiale dhe xhama të thyer, pa të lënduar, ndërsa policia greke po heton për identifikimin e autorëve.
Zyra politike e ministrit grek të Migracionit dhe Azilit, Thanos Plevris, në Kolonaki të Athinës u vu në shënjestër të një sulmi me mekanizëm të improvizuar shpërthyes në orët e para të së dielës. Siç njofton ERT, persona të panjohur vendosën rreth orës 02:15 në hyrjen e ndërtesës në rrugën Aleksandru Sutsu një mekanizëm të përbërë nga dy bombola gazi, shpërthimi i të cilit dëmtoi derën e hyrjes dhe theu xhamat, me copëza që u shpërndanë në hapësirën përreth.
Në vendngjarje shkuan forca policie dhe një ekip i Departamentit të Çaktivizimit të Mekanizmave Shpërthyes (TEEM), i cili kreu autopsinë dhe mblodhi prova. Sipas zëdhënëses së Policisë greke, Konstandia Dimoglidu, e cila foli për ERTnews, gjatë kontrollit u gjetën mbetje të një bombole gazi dhe gjetje të tjera që tregojnë për një akt zjarrvënieje; hetimin paraprak e ka marrë përsipër Nëndrejtoria e Sigurisë Shtetërore e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Atikës, ndërsa hetuesit po kërkojnë pamje nga kamerat e sigurisë së zonës dhe dëshmi që mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Dimoglidu bëri të ditur gjithashtu se zyra nuk kishte ruajtje të përhershme.
Nga shpërthimi nuk u raportua asnjë i lënduar, pasi zyra ishte e mbyllur në orët e natës, dhe dëmet u kufizuan në hyrjen e ndërtesës. Në hyrje u vendosën edhe shënime paralajmëruese, për të njoftuar kalimtarët për rrezikun nga xhamat e thyer.
Vetë ministri reagoi me një postim në rrjetet sociale, ku sulmin ua atribuoi atyre që i quajti “mbështetës të emigrantëve të paligjshëm” dhe pohoi se sapo kishte dalë nga zyra. “Mënyra se si i vendosën mekanizmat shpërthyes dëshmon qëllim vrasës. Nuk i llogaris këta persona. Unë i tremb ata, ata nuk më trembin mua”, shkroi Plevris, sipas raportimit të Makedonika Nea. Pretendimet për autorët dhe motivin janë deri tani vetëm deklarata të ministrit; autoritetet nuk kanë dhënë ende një përfundim zyrtar dhe hetimet vijojnë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.