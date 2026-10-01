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Kronika

Aksident me vdekje në Fushë Krujë-Tiranë, humb jetën 23-vjeçari nga Egjipti

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Një aksident tragjik ka ndodhur në aksin rrugor Fushë-Krujë–Tiranë, pranë fshatit Larushk, ku një 23-vjeçar me shtetësi egjiptiane ka humbur jetën.

Sipas të dhënave paraprake, një automjet tip Audi A4, i drejtuar nga 18-vjeçari me iniciale M.S., është futur në një parakalim të gabuar. Për të shmangur përplasjen, drejtuesi i një automjeti Volksëagen ka devijuar dhe është përplasur me barrierat mbrojtëse anësore të rrugës.

Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën në vend pasagjeri i automjetit, shtetasi egjiptian me inicialet E.A., 23 vjeç, i cili punonte si mekanik në kompaninë e 18-vjeçarit.

Policia dhe grupi hetimor kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të aksidentit dhe përcaktimin e përgjegjësive.

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