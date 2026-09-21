Aksident në autostradën Tiranë-Durrës, furgoni përplaset me trafikndarësen! Një i plagosur
Një aksident është regjistruar pasditen e kësaj të hëne në autostradën Tiranë-Durrës. Raportohet se në aksident është përfshirë një furgon i cili është përplasur me trafikndarësen.
Nga aksidenti ka mbetur i plagosur një person. Fatmirësisht i plagosuri është jashtë rrezikut për jetën. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve që çuan në këtë aksident.
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