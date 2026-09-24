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Serbia

Aksident në Mlladenovc: Pesë të plagosur, mes tyre dy fëmijë, nga përplasja e autobusit me automjetin e një auto-shkolle

Tre persona u dërguan në Qendrën Urgjente, ndërsa fëmijët në spitalin 'Tiršova'. Shkalla e lëndimeve nuk dihet ende; hetimi është në vazhdim.

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Autobus në Serbi (foto ilustruese)
Foto ilustruese: autobus në Serbi. Foto: Wikimedia Commons / CC BY 4.0

Pesë persona, mes tyre dy fëmijë, janë plagosur në një aksident trafiku në Mlladenovc, ku një autobus u përplas me automjetin e një auto-shkolle, raporton Danas.

Aksidenti ndodhi rreth orës 14:20 në kryqëzimin e rrugës “Kosmajska” me rrugën “Braće Badžak”. Tre persona me lëndime u transportuan në Qendrën Urgjente, ndërsa fëmijët u dërguan në spitalin “Tiršova”, sipas informacioneve jozyrtare.

Shkalla e lëndimeve të të plagosurve nuk është bërë ende e ditur. Hetimi për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit është në vazhdim.

Burimi: Danas

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