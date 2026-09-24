Aksident në Mlladenovc: Pesë të plagosur, mes tyre dy fëmijë, nga përplasja e autobusit me automjetin e një auto-shkolle
Tre persona u dërguan në Qendrën Urgjente, ndërsa fëmijët në spitalin 'Tiršova'. Shkalla e lëndimeve nuk dihet ende; hetimi është në vazhdim.
Pesë persona, mes tyre dy fëmijë, janë plagosur në një aksident trafiku në Mlladenovc, ku një autobus u përplas me automjetin e një auto-shkolle, raporton Danas.
Aksidenti ndodhi rreth orës 14:20 në kryqëzimin e rrugës “Kosmajska” me rrugën “Braće Badžak”. Tre persona me lëndime u transportuan në Qendrën Urgjente, ndërsa fëmijët u dërguan në spitalin “Tiršova”, sipas informacioneve jozyrtare.
Shkalla e lëndimeve të të plagosurve nuk është bërë ende e ditur. Hetimi për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit është në vazhdim.
Burimi: Danas
Tema: aksident autobus kronikë Mlladenovci
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