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Serbia

Aktori nishjan Aleksandar Marinkoviq: Djalin tim të mitur e rrahën aktivistët e SNS-së para teatrit

Sipas një postimi të tij në Facebook, i mituri u sulmua mbrëmjen e së premtes teksa priste të hynte në shfaqjen e Teatrit Kombëtar të Nishit; policia ende nuk ka dhënë konfirmim zyrtar.

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Aktori i njohur nishjan Aleksandar Marinkoviq ka bërë të ditur në një postim në Facebook se djali i tij i mitur u rrah mbrëmjen e së premtes (9 tetor), teksa priste të hynte në Teatrin Kombëtar për të parë një shfaqje, siç raporton gazeta Danas.

Marinkoviq shkruan se autorët ishin pjesëmarrës të tubimit rreth stendës së Partisë Progresive Serbe (SNS) që qëndron çdo ditë para hyrjes së teatrit — “ekipi standard me xhupa të zinj, kapele dhe tuta”.

I riu u sulmua, sipas rrëfimit të babait, teksa po bënte një fotografi me të dashurën e tij para hyrjes së teatrit dhe e ktheu rastësisht telefonin drejt stendës së SNS-së. Pesë veta vrapuan, provuan t’i merrnin telefonin dhe, pasi nuk e dorëzoi, e rrahën, e detyruan të fshinte fotot dhe kontrolluan me kujdes galerinë dhe koshin e telefonit. Pastaj e poshtëruan, e kërcënuan se do ta “vrasin, do t’i hapin kokën, do ta shtypin” nëse e shohin sërish atje.

Marinkoviq thotë se në momentin e sulmit para teatrit nuk kishte asnjë miting, asnjë student dhe asnjë parti tjetër politike — vetëm stenda e SNS-së. Ai shton se djali përfundoi në urgjencë dhe në klinikën e fëmijëve, ku iu konstatuan lëndime të lehta trupore, dhe se sulmi është denoncuar në polici. Aktori shkruan se sulmi ndodhi para ndërtesës ku punon dhe se është “i tërbuar dhe i mundur”.

Agjencia e lajmeve Beta i është drejtuar Policisë së Nishit për konfirmim zyrtar të incidentit dhe ende pret përgjigje, shkruan Danas — pra policia nuk e ka konfirmuar ende rastin. Incidenti vjen pas disa ditësh tensionesh në Nish, ku tubime studentësh dhe kundër-tubime të SNS-së u përplasën pranë teatrit, zhvillime këto të pasqyruara më parë në kategorinë Serbia.

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