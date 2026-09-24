Al-Sharaa në Asamblenë e OKB-së: Lartësitë e Golanit do të mbeten territor sirian
Presidenti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, ka deklaruar në adresimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së se Lartësitë e Golanit të pushtuara do të mbeten territor sirian, duke akuzuar Izraelin për sulme të përsëritura ndaj Sirisë, raporton Al Jazeera.
“Çdo përpjekje që cenon sovranitetin tonë, cenon të drejtën ndërkombëtare, do të ndalet”, tha al-Sharaa. “Izraeli po kryen sulme kundër Sirisë”, shtoi ai, duke theksuar megjithatë se “mundësia për paqe dhe siguri është e disponueshme për ata që dëshirojnë të jetojnë në paqe”.
Izraeli e ka pushtuar Golanin që nga lufta arabo-izraelite e vitit 1967 dhe e ka aneksuar territorin në vitin 1981 — një aneksim që komuniteti ndërkombëtar nuk e njeh.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, u përgjigj menjëherë deklaratave të al-Sharaa-s përmes një videodeklarate, duke thënë se “Golan nën sovranitetin izraelit është pjesë e pandashme e Shtetit të Izraelit përgjithmonë”.
Deklaratat vijnë në një moment tensioni të lartë rajonal, ndërsa Izraeli vijon operacionet ushtarake në Libanin jugor dhe Siria përballet me pasojat e luftës së zgjeruar SHBA–Iran në rajon.
Burimi: Al Jazeera
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