Araghchi takon ministrin e Jashtëm gjerman në Nju Jork: Evropa po mundëson krimet izraelite në rajon
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, i ka thënë homologut të tij gjerman, Johann Wadephul, se vendet evropiane po mundësojnë krimet izraelite në rajon, gjatë një takimi të mbajtur në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, raporton Al Jazeera.
Araghchi i bëri thirrje Evropës t’i japë fund bashkëfajësisë dhe t’i japë fund pandëshkueshmërisë së Izraelit, në një kohë kur diplomacia ndërkombëtare po përpiqet të gjejë një rrugëdalje nga lufta SHBA–Iran, e cila ka hyrë në muajin e shtatë.
Shefi i diplomacisë iraniane theksoi se Teherani nuk mund të fajësohet për pasigurinë në Ngushticën e Hormuzit — arterien strategjike përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës dhe gazit të botës — duke insistuar se Irani është i përkushtuar për arritjen e një zgjidhjeje diplomatike që do t’i jepte fund luftës dhe do të adresonte kundërshtimet e SHBA-së ndaj programit bërthamor iranian.
Takimi vjen në një moment intensiv diplomacie në Nju Jork, ku të martën u zhvillua edhe raundi i ri i bisedimeve SHBA–Iran me ndërmjetësimin e Katarit, gjatë të cilit Irani paraqiti kushtet e tij për ri-hapjen e Hormuzit, përfshirë heqjen e bllokadës detare amerikane dhe lirimin e aseteve të ngrira iraniane.
Burimi: Al Jazeera
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