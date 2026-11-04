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Bota

Alarme për bombë në shtatë fluturime, kontrolle në disa aeroporte europiane

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për bombë

Shtatë avionë pasagjerësh në disa vende të Europës janë kontrolluar pas një serie kërcënimesh të dyshuara për bomba, dy prej të cilëve ishin nisur nga Mbretëria e Bashkuar, raportoi BBC.

Dy fluturime të kompanisë Ryanair, njëri nga Dublini dhe tjetri nga Lisbona, iu nënshtruan kontrolleve pas uljes në aeroportin Fiumicino të Romës, pas sinjalizimeve anonime. Në asnjërin prej avionëve nuk u gjetën lëndë shpërthyese. Fluturimi nga Dublini u shoqërua nga Forcat Ajrore italiane deri në ulje.

Kontrolle u kryen edhe në avionë në Poloni, Spanjë dhe Bullgari. Në Spanjë, një avion Ryanair nga Mançesteri, i cili u ul në Murcia, rezultoi gjithashtu pa lëndë shpërthyese.

Në Bullgari, ministri i Transportit, Georgi Peev, konfirmoi kërcënime ndaj dy fluturimeve drejt Sofjes, të nisura nga Bergamo dhe Dublini. Kontrollet nuk zbuluan asnjë pajisje shpërthyese.

Qeveria britanike i cilësoi incidentet si kërcënime të qëllimshme dhe të rreme, ndërsa autoritetet e vendeve të përfshira do të bashkëpunojnë për të vlerësuar nëse bëhet fjalë për një veprim të koordinuar, që synon të shkaktojë çrregullime në trafikun ajror.

Në një incident të veçantë në Greqi, një kërcënim për bombë çoi në evakuimin e 1 537 pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit nga anija turistike “Crown Iris”, e ankoruar në ishullin Syros. Kontrollet paraprake nuk zbuluan lëndë shpërthyese.

BBC thekson se këto incidente vijnë një ditë pas një tjetër kërcënimi për bombë ndaj një fluturimi të kompanisë Wizz Air nga Londra drejt Budapestit, i cili kreu ulje emergjente i shoqëruar nga një avion luftarak hungarez. Edhe në këtë rast, kontrollet e sigurisë nuk zbuluan asgjë të dyshimtë.

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