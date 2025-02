Albert Spahi: Një trashëgimi e pashlyeshme në komunitetin shqiptar të Amerikës

Me hidhërim të thellë, komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori lajmin për ndarjen nga jeta të z. Albert Spahi (Beni), pronar dhe drejtor i Albanian Community TV (ACTV). Në moshën 62-vjeçare, pas një sëmundjeje të rëndë, ai u largua nga kjo botë, duke lënë pas një trashëgimi të pasur në fushën e kulturës dhe medias shqiptare në diasporë.

Albert Spahi ishte një intelektual i formuar dhe biznesmen i suksesshëm. . Pasioni i tij për artin dhe kulturën shqiptare e shtyu të themelonte ACTV, një platformë mediatike që shërbeu si urë lidhëse mes shqiptarëve në diasporë dhe atdheut. Përmes këtij televizioni, ai kontribuoi në ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës, identitetit dhe kulturës shqiptare në tokën amerikane.

Përkushtimi i tij ndaj çështjes kombëtare dhe humanizmi i tij e bënë atë një figurë të dashur dhe të respektuar në komunitet. Kontributi i tij do të mbahet mend gjatë dhe do të shkruhet me shkronja të arta në historinë tonë të lavdishme.

Ngushëllimet tona më të sinqerta familjes Spahi dhe gjithë komunitetit shqiptar për këtë humbje të madhe. U prehtë në paqe.