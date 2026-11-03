Allegri: Napoli e ka fatin në dorë, ndeshje e vështirë kundër Portos
“Kundër Portos është një ndeshje e vështirë, ata janë një ekip i shkëlqyer në shtëpi”. Ky ishte komenti i trajnerit të Napolit, Max Allegri, në prag të ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Portos. “Tani për tani, na mungojnë disa detaje të vogla për të marrë rezultatet që na duhen, kjo është arsyeja e kësaj performance të paqëndrueshme. Në Ligën e Kampionëve, fati ynë është në duart tona, me 10 pikë, kualifikohesh për playoff”.
“Në ligë,- shtoi ai, – jemi pak prapa dhe nuk mund ta kompensojmë këtë në një ndeshje. Duhet të përpiqemi të luajmë nesër, të përgatitemi për ndeshjen kundër Lazios dhe të përpiqemi të rikuperojmë sa më shumë lojtarë të jetë e mundur pas pushimit”.
“Duhet karakter dhe dëshirë për të sjellë rezultatin në shtëpi, – vazhdoi Allegri. “Po paguajmë për disa gjëra, por duhet të përmirësohemi. Po pësojmë gola shumë lehtë. Nuk është çështje mungesash, edhe pse jemi me 13 lojtarë nesër (ai po i referohet gjendjes së De Bruyne dhe Hojlund), do të duhet të luftojmë kundër një skuadre që po bën shumë mirë. Pas stërvitjes, do të shoh se kush është në formë dhe gati për të dalë në fushë”.
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