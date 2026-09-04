Red Sox në Baltimore: Adley Rutschman kthehet, Boston përballet me Orioles në Camden Yards më 3 shtator 2026
Më 3 shtator 2026, Boston Red Sox udhëtojnë në Oriole Park at Camden Yards për të luajtur ndaj Baltimore Orioles. Startuesit e ndeshjes janë J. Bennett për Boston (9-6, 3.27 ERA) dhe B. Young për Baltimore (9-3, 3.38 ERA).
Siç raporton Bleacher Report, të dyja skuadrat paraqiten me mungesa dhe paqartësi në përbërje: Boston po menaxhon dhimbje te Ceddanne Rafaela (day-to-day) dhe po ndiqet rikuperimi i Garrett Crochet nga një problem shpatulle; Tanner Houck është në plan për një sim-game dhe ka mundësi për detyrë rehabilituese. Nga ana e Orioles, emra si Zac Eflin dhe Ryan Mountcastle shfaqen në listat e lëndimeve, ndërsa trajnerët po rishikojnë rotacionin dhe format e vazhdueshme për të përballuar pjesën përfundimtare të sezonit.
Në tryezë janë edhe pritshmëritë për tifozët: Adley Rutschman pritet të rikthehet në Baltimore për herë të parë që kur u transferua te Red Sox rreth një muaj më parë, një ngjarje që shton emocion në serinë mes dy skuadrave. Në termat e klasifikimit, Boston hyn në ndeshje me bilancin 75-65, ndërsa Baltimore është 69-71, dhe secila fitore natyrisht ka peshë në garën për vendet e playoff-it.
Pritet një përballje e ngushtë mes Bennett dhe Young, me menaxhimin e minutave të lojtarëve dhe vendimet për lëndimet që mund të ndikojnë në rrjedhën e serisë. Sipas Bleacher Report, kjo përballje mund të ketë pasoja të rëndësishme për pozicionimin e të dy ekipeve në fund të stinorit.
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