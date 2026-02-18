Ambasada Amerikane paralajmëron shtetasit amerikanë për protestën e 20 shkurtin
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka këshilluar qytetarët amerikanë që të shmangin zonën e protestës së Partisë Demokratike në datën 20 shkurt.
“Protestuesit pritet të mblidhen pranë godinës së Kryeministrisë, e vendosur në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ndërmjet Sheshit “Nënë Tereza” dhe Sheshit “Skënderbej”. Autoritetet kanë paralajmëruar për prani të shtuar të policisë, bllokime rrugësh dhe ndërprerje të qarkullimit në orët para dhe gjatë zhvillimit të protestës. Sipas Policisë së Shtetit, ekziston mundësia që protestuesit të bllokojnë kryqëzime të ndryshme në zonën qendrore të qytetit. Personeli i Ambasadës Amerikane është këshilluar të shmangë zonën e demonstratës. Qytetarëve amerikanë dhe publikut në përgjithësi u rekomandohet të ndjekin udhëzimet e autoriteteve vendore dhe të monitorojnë mediat lokale për përditësime”, lexohet në njoftimin e Ambasadës Amerikane.
Ambasada shton se “edhe pse protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi”.
“Demonstrata mund të shtrihet në rrugë dhe institucione përreth, duke shkaktuar devijime trafiku dhe mbyllje të rrugëve.
Veprimet e rekomanduara:
Shmangni zonën e protestës
Qëndroni vigjilentë dhe të ndërgjegjshëm për rrethinën
Kufizoni përdorimin e telefonit ose kufjeve në publik
Monitoroni mediat lokale për informacione të fundit
Keni gjithmonë një plan emergjence ose dalje alternative
Mbani profil të ulët dhe prioritizoni sigurinë personale”, shton më tej njoftimi.