☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 02 Tetor 2026
S&P 500 7,721 ▲0.71%
DOW 51,147 ▲0.43%
NASDAQ 27,180 ▲1.15%
NAFTA 91.13 ▼1.87%
ARI 4,171 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $84,176 ▼ -0.73% ETH $2,662 ▼ -1.41% XRP $1.4616 ▼ -2.61% SOL $117.9100 ▼ -0.31%
S&P 500 7,721 ▲0.71 % DOW 51,147 ▲0.43 % NASDAQ 27,180 ▲1.15 % NAFTA 91.13 ▼1.87 % ARI 4,171 ▼0.74 % S&P 500 7,721 ▲0.71 % DOW 51,147 ▲0.43 % NASDAQ 27,180 ▲1.15 % NAFTA 91.13 ▼1.87 % ARI 4,171 ▼0.74 %
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
02 Tet 2026
Breaking
BRUKSEL – BE investon 130 milionë euro shtesë në teknologjinë e dronëve Soutzoukakia smyrneika — qoftet e Smirnës në salcë domatesh me qimnon Kopshti i Skulpturës Hirshhorn rihapet më 31 tetor: ridizajnimi i Hiroshi Sugimoto-s sjell 50% më shumë vepra në ajër të hapur Sa paguhen trajnerët e kombëtareve? Ancelotti, në krye të listës Ambasadori i OSBE-së takim me gjyqtarët dhe prokurorët: Të gjithë aktorët të marrin pjesë për një sistem më të drejtë
Menu
Politika

Ambasadori i OSBE-së takim me gjyqtarët dhe prokurorët: Të gjithë aktorët të marrin pjesë për një sistem më të drejtë

· 2 min lexim

Kryetari i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, ambasadori Michel Tarran, zhvilloi një takim me përfaqësues të Unionit të Gjyqtarëve, Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve dhe Shoqatës së Prokurorëve të Shqipërisë.

Në fokus të takimit ishin zhvillimet aktuale në sistemin e drejtësisë dhe ndikimi që ato mund të kenë në funksionimin e institucioneve të drejtësisë, të drejtat e individëve dhe respektimin e standardeve për një gjykim të drejtë.

Gjatë diskutimit u vu theksi edhe te rëndësia e përfshirjes së të gjitha palëve në çështjet që lidhen me sistemin e drejtësisë. Sipas Prezencës së OSBE-së, në këtë proces duhet të përfshihen në mënyrë kuptimplotë institucionet e drejtësisë, si dhe aktorët e tjerë të sistemit.

“Kryetari i Prezencës së OSBE-së, ambasadori Michel Tarran, u takua sot me përfaqësues të Unionit të Gjyqtarëve, Shoqatës Kombëtare të Gjyqtarëve dhe Shoqatës së Prokurorëve të Shqipërisë për të diskutuar mbi zhvillimet aktuale që lidhen me sistemin e drejtësisë dhe ndikimin që ato mund të kenë në funksionimin e tij, në të drejtat e individit dhe standardet për gjykim të drejtë.

Gjatë diskutimit, u theksua, gjithashtu, rëndësia e përfshirjes kuptimplotë të të gjitha palëve, përfshirë institucionet e drejtësisë dhe aktorët e tjerë të sistemit, në çështjet që mund të ndikojnë në funksionimin e sistemit të drejtësisë, shtetin e së drejtës në tërësi dhe besimin e publikut”, thuhet në njoftim.

Diskutimet u përqendruan gjithashtu te ndikimi që zhvillimet në drejtësi mund të kenë në shtetin e së drejtës dhe besimin e publikut te institucionet.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu