Ana Bozhoviq, kampione bote në powerlifting: medalje e artë në Poloni me ngritje 170 kg
Sportistja malazeze fitoi kategorinë masters deri në 82,5 kg në Kampionatin Botëror me 700 garues
Ana Bozhoviq është kampione bote në powerlifting. Sportistja malazeze fitoi medaljen e artë në Kampionatin Botëror të mbajtur në Poloni, siç njofton CdM.
Bozhoviq triumfoi në kategorinë masters deri në 82,5 kilogramë, me një ngritje prej 170 kilogramësh.
Kampionati botëror mblodhi rreth 700 garues, ndërsa medalja e artë vazhdon serinë e sukseseve të Bozhoviqit në garat e mëdha ndërkombëtare.
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