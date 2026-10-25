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Mali i Zi

Kamioni në Bijelo Polje mbante 16 tonë mbi peshën e lejuar, gjobitet kompania dhe shoferi

Policia konstatoi parregullsi teknike dhe trungje të shënuara keq te kompania "Nj."; dy urdhëra kundërvajtjesh prej 830 eurosh dhe procedurë për katër kundërvajtje

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Policia e Bijelo Poljes, pas denoncimeve për bllokim të kalimit në fshatin Barice, konstatoi parregullsi serioze te kompania “Nj.” dhe kamioni i saj që transportonte trungje, siç njofton CdM.

Kamioni rezultoi teknikisht i parregullt dhe mbante një ngarkesë prej 16.080 kilogramësh mbi kapacitetin e lejuar, ndërsa trungjet e drurit ishin të shënuara në mënyrë të parregullt. Shoferi u dërgua në kontroll teknik dhe në peshim të mjetit.

Ndaj shoferit u lëshuan dy urdhëra kundërvajtjesh në shumën totale prej 830 eurosh, ndërsa ndaj kompanisë dhe personit përgjegjës u kërkua nisja e procedurës për katër kundërvajtje nga fusha e sigurisë në trafik, njofton Vijesti.

Edhe inspektori i pylltarisë lëshoi një urdhër për shënimin e trungjeve, ndërsa rasti u raportua edhe nga RTCG, sipas së cilës firma u sanksionua për mjetin teknikisht të parregullt dhe të mbingarkuar.

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