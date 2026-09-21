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MLS

Anders Dreyer vendos në fund, San Diego FC befasojnë Inter Miami — dy lojtarë në Formacionin e Javës

· 2 min lexim

San Diego FC vendosi dramë në minutat e fundit të përfundimit të javës së 27-të, duke marrë një barazim 2-2 kundër Inter Miami. Anders Dreyer shënoi dy gola, përfshirë një përfundim në një kundërsulm në minutën e 82-të, ndërsa portieri CJ Dos Santos priti gjashtë goditje të rëndësishme për të siguruar një pikë të vlefshme jashtë fushe ndaj ish-ekipit të tij. Të dy lojtarët u përfshinë në Formacionin e Javës në sistemin 3-4-3.

Siç raporton mlssoccer, Nashville SC u bë skuadra e parë që siguroi një vend në Playoff-et e MLS 2026 pasi fitoi 3-0 ndaj Chicago Fire. Cristian Espinoza, me një gol dhe një asist, ishte një nga tre lojtarët e skuadrës me status të veçantë që shënuan, ndërsa trajneri B.J. Callaghan dhe ekipi i tij mbeten të pamposhtur në GEODIS Park këtë sezon (12 fitore, 0 humbje, 1 barazim).

Ndër performancat e tjera të spikatura, Peyton Miller realizoi dy gola dhe kapiteni Carles Gil kontribuoi në total 21 gola e asistime për New England, që fitoi 4-2 ndaj Orlando City. Yadaly Diaby shfrytëzoi ndeshjen e tij të parë si titullar te Vancouver dhe shënoi një gol e dha një asist në fitore 3-0 në Salt Lake, ndërsa Morgan Whittaker shënoi dy herë për Colorado në barazimin 3-3 me Seattle. Marco Reus luajti rol vendimtar në fitoren e LA Galaxy në transfertë, duke shënuar golin e fitores pas asistit për barazim. Mbrojtësit Tomas Totland dhe Mohamed Farsi dhanë kontribute kyçe për fitoret e St. Louis CITY SC dhe Columbus Crew, ndërsa Reid Roberts vendosi barazimin në minutën e 98-të për San Jose.

Formacioni i plotë i javës në skemën 3-4-3 përfshin, midis të tjerëve, CJ Dos Santos; Tomas Totland, Reid Roberts, Mohamed Farsi; Peyton Miller, Marco Reus, Carles Gil, Morgan Whittaker; Anders Dreyer, Yadaly Diaby dhe Cristian Espinoza. Lista e plotë dhe përmbledhja e performancave u publikuan nga mlssoccer.

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