Golat më të bukur të Matchday 27 në MLS
Sërish, yjet më të spikatura të MLS shënuan disa nga golat më të bukur të javës gjatë Matchday 27. Mes autorëve që ranë në sy ishin Son Heung-Min, André Luiz, Brais Mendéz dhe Morgan Whittaker, të cilët sollën momente vendimtare në ndeshjet e fundjavës.
Siç raporton mlssoccer, Son Heung-Min bëri një përparim të fuqishëm përballë mbrojtjes së San Jose Earthquakes dhe përfundoi me një gjuajtje të ulët brenda shtyllës së largët për të siguruar barazimin 2-2. André Luiz demonstroi shpejtësi, kreativitet dhe një finalizim klinik kur, si blerja më e shtrenjtë e Sporting Kansas City, shënoi golin e parë të dyshes së tij në humbjen 4-3 ndaj Philadelphia Union. Brais Mendéz dërgoi një goditje të lirë të bukur në rrjetë në fitoren 2-0 të Columbus Crew në CF Montréal. Ndërsa Morgan Whittaker, nënshkrimi rekord i Colorado Rapids, shënoi dopietë në barazimin e çmendur 3-3 kundër Seattle Sounders FC, duke përfshirë edhe një gol që goditi shtyllën e sipërme dhe përfundoi brenda portës.
Përshkrimet e detajuara të këtyre golave dhe lista e kandidatëve gjenden te mlssoccer.
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