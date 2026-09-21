☁️
Tiranë 24°C · Vranët 21 Shtator 2026
S&P 500 7,754 ▲1.35%
DOW 52,013 ▲0.64%
NASDAQ 27,044 ▲1.97%
NAFTA 91.34 ▼4.93%
ARI 4,384 ▼0.92%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $85,948 ▲ +5.75% ETH $2,753 ▲ +4.48% XRP $1.4882 ▲ +5.69% SOL $117.4600 ▲ +6.71%
S&P 500 7,754 ▲1.35 % DOW 52,013 ▲0.64 % NASDAQ 27,044 ▲1.97 % NAFTA 91.34 ▼4.93 % ARI 4,384 ▼0.92 % S&P 500 7,754 ▲1.35 % DOW 52,013 ▲0.64 % NASDAQ 27,044 ▲1.97 % NAFTA 91.34 ▼4.93 % ARI 4,384 ▼0.92 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
21 Sht 2026
Breaking
Avokati për ndryshimin e Ligjit për Specialen: Ka probleme e kushtetuese, duhet të rishikohet edhe kontrolli ndërkombëtar Një pjesë e punonjësve të RTV-së mbajti grevë njëorëshe: “Shërbimi publik nuk është për t’i bërë dikujt fushatë” A e parashikoi Musk të ardhmen e ChatGPT? Ekspozita për 400-vjetorin e Bada Shanren në Kinë tërhoqi 400,000 vizitorë — shumica të rinj Golat më të bukur të Matchday 27 në MLS
Menu
MLS

Golat më të bukur të Matchday 27 në MLS

· 2 min lexim

Sërish, yjet më të spikatura të MLS shënuan disa nga golat më të bukur të javës gjatë Matchday 27. Mes autorëve që ranë në sy ishin Son Heung-Min, André Luiz, Brais Mendéz dhe Morgan Whittaker, të cilët sollën momente vendimtare në ndeshjet e fundjavës.

Siç raporton mlssoccer, Son Heung-Min bëri një përparim të fuqishëm përballë mbrojtjes së San Jose Earthquakes dhe përfundoi me një gjuajtje të ulët brenda shtyllës së largët për të siguruar barazimin 2-2. André Luiz demonstroi shpejtësi, kreativitet dhe një finalizim klinik kur, si blerja më e shtrenjtë e Sporting Kansas City, shënoi golin e parë të dyshes së tij në humbjen 4-3 ndaj Philadelphia Union. Brais Mendéz dërgoi një goditje të lirë të bukur në rrjetë në fitoren 2-0 të Columbus Crew në CF Montréal. Ndërsa Morgan Whittaker, nënshkrimi rekord i Colorado Rapids, shënoi dopietë në barazimin e çmendur 3-3 kundër Seattle Sounders FC, duke përfshirë edhe një gol që goditi shtyllën e sipërme dhe përfundoi brenda portës.

Përshkrimet e detajuara të këtyre golave dhe lista e kandidatëve gjenden te mlssoccer.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu