Andy Green emërohet trajner i përhershëm i New York Mets; zbulohen detajet e kontratës trevjeçare
New York Mets kanë emëruar Andy Green si trajner të përhershëm, duke i hequr atij etiketën e drejtuesit të përkohshëm. Klubi i ka ofruar Green një kontratë trevjeçare që e konfirmon atë në krye të stolit.
Sipas Bleacher Report, marrëveshja zyrtare është për tre vjet dhe vjen pas periudhës në të cilën Green drejtoi skuadrën pasi Carlos Mendoza u shkarkua më herët gjatë këtij sezoni.
Emërimi shënon një përpjekje për stabilizimin e drejtimit teknik para sezonit 2027 të MLB, ndërsa organizata përgatitet për sfidat dhe pritshmëritë e kampionatit të ardhshëm.
Detajet rreth kontratës dhe njoftimi i emërimit u publikuan nga Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.