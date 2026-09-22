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Andy Green emërohet trajner i përhershëm i New York Mets; zbulohen detajet e kontratës trevjeçare

· 1 min lexim

New York Mets kanë emëruar Andy Green si trajner të përhershëm, duke i hequr atij etiketën e drejtuesit të përkohshëm. Klubi i ka ofruar Green një kontratë trevjeçare që e konfirmon atë në krye të stolit.

Sipas Bleacher Report, marrëveshja zyrtare është për tre vjet dhe vjen pas periudhës në të cilën Green drejtoi skuadrën pasi Carlos Mendoza u shkarkua më herët gjatë këtij sezoni.

Emërimi shënon një përpjekje për stabilizimin e drejtimit teknik para sezonit 2027 të MLB, ndërsa organizata përgatitet për sfidat dhe pritshmëritë e kampionatit të ardhshëm.

Detajet rreth kontratës dhe njoftimi i emërimit u publikuan nga Bleacher Report.

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