Angelina Jolie dhe Salma Hayek flasin hapur për miqësinë e tyre
Angelina Jolie dhe Salma Hayek Pinault janë mirënjohëse që kanë njëra-tjetrën në këtë fazë të jetës.
Filmi “Without Blood”, i cili shfaqet aktualisht në kinema, sjell në role kryesore Salma Hayek, 60 vjeç, dhe Demián Bichir. Filmi rrëfen historinë e dy njerëzve që përballen sërish me njëri-tjetrin pas luftës dhe traumave të së kaluarës.
Angelina Jolie, 51 vjeç, ka përshtatur skenarin dhe ka drejtuar filmin, bazuar në novelën me të njëjtin emër të Alessandro Baricco-s, botuar në vitin 2002.
Hayek ka treguar për PEOPLE se bisedat me Jolie gjatë xhirimeve ishin “të mrekullueshme” dhe shumë spontane.
“E dua mënyrën si mendon dhe e kuptoj. Kur e di që dikush të kupton vërtet, ndihesh e sigurt dhe mund të jesh vetvetja, pavarësisht rrethanave”, është shprehur aktorja.
Jolie, e cila luajti përkrah Hayek në filmin e Marvel, “Eternals”, në vitin 2021, thotë se është e lumtur që miqësia e tyre u krijua në një fazë më të pjekur të jetës.
“Është shumë bukur që u njohëm në këtë fazë të jetës, sepse kemi kaluar nëpër shumë gjëra të ngjashme, kemi përjetuar gjëra të ndryshme dhe, në njëfarë mënyre, kemi përfunduar si gra më të rritura në një vend shumë të ngjashëm”, ka thënë Jolie.
“Edhe pse unë jam shumë më e madhe se ajo, meqë ra fjala”, bëri shaka Hayek.
“Jo edhe aq shumë më e madhe!”, ia ktheu Jolie duke qeshur. “Të vlerësosh atë miqësi, atë lidhje dhe atë mirëkuptim… nuk kam pasur kurrë më parë një lidhje të tillë në jetën time.”
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