S&P 500 6,529 ▲2.91 % DOW 46,342 ▲2.49 % NASDAQ 21,591 ▲3.83 % NAFTA 102.06 ▲0.67 % ARI 4,722 ▲0.92 % S&P 500 6,529 ▲2.91 % DOW 46,342 ▲2.49 % NASDAQ 21,591 ▲3.83 % NAFTA 102.06 ▲0.67 % ARI 4,722 ▲0.92 %
EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
Angus Young, kitaristi legjendar i AC/DC, mbush 71 vjeç

Sot legjenda e hard rock‑ut, Angus Young, feston 71 vjetorin e lindjes – një moment i veçantë për t’i nderuar kontributin e tij në muzikën rock, që ka frymëzuar miliona fansa në mbarë botën.

I lindur më 31 mars 1955 në Glasgow të Skocisë, Young u shpërngul në Australi kur ishte fëmijë dhe aty nisi një nga karrierat më ikonike në historinë e rockut.

Themeluesi dhe shpirti i AC/DC

Angus Young është bashkëthemeluesi, kitaristi kryesor, dhe autori i shumë nga hiteve më të njohura të bandës rock AC/DC, të cilën e krijoi me vëllanë, Malcolm në vitin 1973 në Sidnej.

Që atëherë, ai ka qenë anëtari i vetëm konstant i grupit, duke e udhëhequr atë për dekada – me energjinë e tij unike dhe performancat e zjarrta në skenë.

Imazhi dhe performancat ikonike

I njohur për “duckwalk”‑in e tij karakteristik, Angus ka ndihmuar në krijimin e një imazhi që është bërë simbol i vetë AC/DC‑së.

Albumet dhe trashëgimia

Gjatë karrierës së tij, AC/DC ka publikuar shumë albume të suksesshëm, përfshirë klasikët si “High Voltage”, “Highway to Hell” dhe “Back in Black”, një nga albumet më të shitura në histori të muzikës rock.

Angus dhe AC/DC u futën në “Rock & Roll Hall of Fame” më 2003, duke nderuar kontributin e tyre në muzikën moderne dhe trashëgiminë e rock‑ut në mbarë botën. //a.i/

