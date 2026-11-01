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Konflikti SHBA - Iran

Anije goditet nga projektil i panjohur në Ngushticën e Hormuzit, njofton UKMTO

· 2 min lexim
GULF OF OMAN (Dec. 2, 2020) The U.S. Coast Guard cutter USCGC Aquidneck (WPB 1309) transits the Strait of Hormuz, Dec. 2, 2020. Squall is deployed to the U.S. 5th Fleet area of operations in support of naval operations to ensure maritime stability and security in the Central Region, connecting the Mediterranean and Pacific through the western Indian Ocean and three critical chokepoints to the free flow of global commerce. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Indra Beaufort)

Autoritetet po hetojnë një incident të raportuar të dielën në Ngushticën e Hormuzit, pasi një anije u godit nga një projektil i panjohur, siç njofton Reuters duke cituar agjencinë britanike UKMTO (Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar).

Sipas UKMTO-së, kapiteni i një anijeje tregtare përcolli një thirrje Mayday, sipas së cilës një anije tjetër ishte goditur nga projektilli i panjohur në ngushticë. Edhe Al Jazeera e raportoi incidentin në mbulimin e saj live të dielën në mbrëmje, duke iu referuar të njëjtit njoftim të UKMTO-së.

Deri në momentin e raportimit nuk janë bërë të ditura emri i anijes së goditur, dëmet e mundshme, gjendja e ekuipazhit apo autori i goditjes. UKMTO nuk ka dhënë detaje të tjera për incidentin, ndërsa hetimi i autoriteteve vazhdon.

Incidenti vjen vetëm dy ditë pas goditjes së cisternës së gazit të lëngshëm Al Mayeda, të kompanisë katariane Nakilat, në ujërat e Gjirit — sulm që Katari, Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit dhe Arabia Saudite e dënuan si përshkallëzim të rrezikshëm për sigurinë e lundrimit dhe furnizimet globale me energji.

Ngjarja ndodh ndërkohë që negociatorët iranianë dhe ndërmjetësit katarianë zhvilluan të dielën në Doha ditën e tretë të bisedimeve për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha se diskutimet për planin e rihapjes së Ngushticës së Hormuzit brenda dy ditësh nga një marrëveshje e mundshme vazhdojnë, por pa një përfundim final.

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