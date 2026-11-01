Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite godet asetet e Huthi-ve në Jemen dhe kërkon ndalimin e sulmeve ndaj civilëve
Zëdhënësi Turki al-Maliki tha se operacioni i së dielës në mëngjes synoi burimet që Huthi-t përdorin për sulme ndaj civilëve dhe se masat parandaluese do të vazhdojnë.
Koalicioni për Rivendosjen e Legjitimitetit në Jemen, i udhëhequr nga Arabia Saudite, njoftoi se ka kryer një operacion ushtarak të shënjestruar kundër aseteve të përdorura nga milicia Huthi, siç njofton Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/11/1/iran-war-live-araghchi-says-talks-under-way-on-2-day-plan-to-reopen-hormuz).
Zëdhënësi i koalicionit, gjeneral-major Turki al-Maliki, tha se operacioni i së dielës në mëngjes synoi neutralizimin e aseteve kritike që Huthi-t përdorin për sulme ndaj civilëve dhe objekteve civile. Të njëjtin operacion e raportoi edhe Arab News, sipas së cilës objektiv ishin burimet që grupi përdor për të mbështetur sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile.
Al-Maliki shtoi se koalicioni do të vazhdojë të marrë dhe zbatojë masat e nevojshme operative për ta frenuar sjelljen e milicisë dhe kërkoi që Huthi-t të ndalin të gjitha operacionet armiqësore dhe brutale kundër civilëve dhe objekteve civile.
Operacioni vjen ndërsa luftimet në Jemen janë ashpërsuar javët e fundit, me Huthi-t e mbështetur nga Irani që kanë goditur edhe objektiva në Arabinë Saudite dhe me konfliktin SHBA–Iran që vazhdon të ushqejë përplasjen në gjithë rajonin.
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