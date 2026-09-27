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Moda

Anne Hathaway po vesh topa me shall romantikë nga një markë australiane në rritje

· 2 min lexim

Anne Hathaway duket se ka gjetur një markë të preferuar për daljet e fundit. Aktorja sapo nisi turin e saj të pestë dhe të fundit për promovimin e vitit, duke përfunduar një 2026 të ngarkuar me pritjet për trillerin psikologjik Verity.

Siç raporton Harper’s Bazaar, për një nga daljet e saj të fundit të press-it Hathaway vuri një top me shall prej satinë në ngjyrë burgundy të zbukuruar me aplikacione me motive lulesh nga Alémais. Modeli kishte breza të hollë spaghetti, një çarje të lehtë në pjesën e përparme që zbuloji barkun e saj të shtatzënisë teksa lëvizte, lidhej në pjesën e pasme dhe ishte kombinuar me pantallona të rrjedhshme që i përkisnin të njëjtës veshje. Alémais është një markë australiane në zhvillim, e njohur për tekstilet me ndikim të ulët mjedisor dhe praktikat artizanale.

Ajo e kompletoi dukjen me një varëse prej ari dhe disa byzylykë. Ky ishte veshja e dytë e Alémais që është vënë re te Hathaway gjatë këtij muaji: në mes të shtatorit stilistja Erin Walsh bashkëpunoi me markën për një set të personalizuar prej veluri, me një top halter në ngjyrë teal dhe pantallona përkatëse. Çdo pjesë ishte e zbukuruar me aplikacione lulesh, sekinca të arta dhe frange të punuara me perla, elementë që tërhoqën vëmendjen në rrugët e New Yorkut.

Verity, që ka në kastë edhe Dakota Johnson, është një triller i errët psikologjik që ndjek një shkrimtare në vështirësi e cila pranon punën e shkrimit fantazmë për një autor me sukses që ka një paaftësi. Filmi, i bazuar në romanin e Colleen Hoover me të njëjtin titull, pritet të shfaqet në kinema më 2 tetor; informacionet mbi veshjet dhe shfaqjet stilistike u përmendën edhe në Harper’s Bazaar.

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