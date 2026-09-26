Fustani i Olivia Rodrigos u tret gjatë performancës
Olivia Rodrigo nisi turneun e koncertit për albumin e saj të tretë, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, të publikuar në qershor. Albumi shfaqet si një rrëfim në faza të ndryshme të një lidhjeje, dhe në skenë artistja i solli këto tregime përmes repertorit, skenarit dhe ndryshimeve të kostumeve.
Siç raporton Harper’s Bazaar, shfaqja ishte e ndarë në stinë: pjesa e pranverës u zhvillua mbi një skenë të mbushur me mijëra lule të rreme, ku Rodrigo me një fustan babydoll nga Dilara Fındıkoğlu performoi këngë si “Drop Dead”, “So American” dhe “You + Me = <3.” Më pas stina u transformua në verë, me një top të zbukuruar dhe çorape të shkurtër rozë për këngët e zjarrta “My Way” dhe “Serena Joy.” Vjeshta solli një minifustan prej lëkure ngjyrë vjollcë nga R&M Leathers me choker dhe hite si “Stupid Song” dhe “Maggots for Brains”, ndërsa dimri u mbyll me një fustan plis të bardhë dhe baladat emocionuese, përfshirë “Driver’s License” dhe “The Cure.”
Gjatë numrit përmbyllës, në skenë nisi një shi i vendosur skenik dhe vërehej që fustani i saj u shpërbë, duke zbuluar nën atë shtresën një lateks të kuq. Copëza e veshjes ishte projektuar nga Hussein Chalayan dhe stylistët Chloe dhe Chenelle Delgadillo e quanë “unraveled dress”; pjesa ishte realizuar nga një material i tretshëm në ujë që u shkatërrua kur u lag, për të krijuar një efekt dramatik para pjesës së encore.
Sipas Harper’s Bazaar, për encore Rodrigo u rikthye me pamjen e pranverës, në një top të thjeshtë të bardhë dhe xhinse me fund të ulët, ende e lagur nga shiu, dhe performoi nga një hit i çdo albumi: “Deja Vu” nga Sour, “All American Bitch” nga Guts dhe “Expectations” nga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.