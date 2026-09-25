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Konflikti SHBA - Iran

Araghchi i propozon SHBA-së plan 7-ditor për t’i dhënë fund luftës: zbatimi i Memorandumit të qershorit dhe rihapja e Hormuzit

Ministri i Jashtëm iranian detajoi propozimin të enjten para gazetarëve në margjinat e Asamblesë së OKB-së: Irani gati ta zbatojë planin sapo Uashingtoni të bjerë dakord.

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Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi (foto arkiv, Wikimedia Commons / CC BY 2.0)

Irani i ka propozuar Uashingtonit një plan shtatë-ditor synimi i të cilit është t’i japë fund luftës me Shtetet e Bashkuara, zbuloi të enjten ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi. Ai i dha detajet e ofertës një grupi gazetarësh dhe akademikësh në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.

Sipas Araghchi-t, propozimi synon zbatimin e kushteve të Memorandumit të Mirëkuptimit të rënë dakord nga Uashingtoni dhe Teherani në qershor — përfshirë ndalimin e armiqësive dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Kreu i diplomacisë iraniane theksoi se Irani është gati të nisë zbatimin e planit sapo Uashingtoni të bjerë dakord.

Oferta vjen në një moment presioni diplomatik maksimal: të enjten, rreth 80 vende kërkuan në OKB rihapjen urgjente të Hormuzit dhe dënuan sulmet e Iranit e të Huthi-t, ndërsa presidenti Pezeshkian tha në intervistë për Fox News se “është Amerika që duhet të zgjedhë” nëse do t’i japë fund luftës.

Ndërkaq presidenti Trump përdori fjalimin e tij në OKB për të kërcënuar sërish me “asgjësimin” e Iranit nëse nuk arrihet marrëveshje, ndërsa bisedimet indirekte mes palëve vazhdojnë në Nju Jork me ndërmjetësimin e Katarit dhe Omanit.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms

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