Shefi i ushtrisë së Pakistanit pritet në Riad: shefat e tre shtabeve mblidhen urgjentisht nën Paktin e Mbrojtjes së Mekës
Mareshal Asim Munir udhëton për në Arabinë Saudite për t'u takuar me homologët sauditë dhe turq — ndërsa sulmet e Huthi-t ndaj mbretërisë vazhdojnë pa ndërprerje.
Shefi i forcave të mbrojtjes së Pakistanit, mareshal Asim Munir, pritet të mbërrijë së shpejti në Riad për takimin e paralajmëruar me homologët e tij sauditë dhe turq, raporton Al Jazeera. Takimi i shefave të tre shtabeve zhvillohet në kuadër të Paktit të Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, ndërsa sulmet e Huthi-t ndaj Arabisë Saudite po intensifikohen.
Ministria turke e Mbrojtjes njoftoi se shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral Selcuk Bayraktaroglu, do të udhëtojë për në Riad për t’u takuar me homologët sauditë dhe pakistanezë. Sipas deklaratës saudite, ministrat e Jashtëm të tre vendeve ranë dakord të organizojnë takimin urgjent për të diskutuar mënyrat e mbështetjes së Arabisë Saudite — pakti parashikon se një sulm ndaj njërës palë konsiderohet sulm ndaj të gjitha palëve.
Takimi vjen pas një jave sulmesh të rënda: të enjten Huthi-t thanë se kishin lëshuar dhjetëra raketa e dronë ndaj objektivave sauditë, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi tha se kishte interceptuar gjashtë raketa balistike të drejtuara ndaj provincës Taif dhe zonës së Yanbu-së në Detin e Kuq.
Autoriteti më i lartë fetar saudit u bëri thirrje ushtarëve të mbretërisë të jenë gati “të japin jetën” për të luftuar Huthi-t derisa grupi të dëbohet nga pushteti, sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve — një sinjal se Riadi po përgatitet për një përshkallëzim të mëtejshëm.
Burimi: Al Jazeera dhe Reuters — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/25/iran-war-live-tehran-wants-washington-to-re-enter-mou-before-us-midterms dhe https://www.reuters.com/world/middle-east/allies-unite-behind-saudi-arabia-houthis-step-up-attacks-2026-09-25/
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