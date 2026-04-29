Ariana Grande njofton albumin e tetë ‘Petal’ — publikimi më 31 korrik
Ariana Grande ka konfirmuar publikimin e albumit të saj të tetë me titullin “Petal”. Këngëtarja shpërndau në Instagram kopertinën e albumit, ku shfaqet duke buzëqeshur, duke njoftuar kështu projektin e ri që përmban 12 këngë dhe do të dalë më 31 korrik.
Sipas TV Klan, njoftimi erdhi pak para nisjes së turneut të saj “The Eternal Sunshine”, i cili fillon në qershor. Koncertet e para janë planifikuar në Los Angeles, New York, Boston, Chicago dhe Montreal, ndërsa në Londër ajo ka programuar dhjetë shfaqje në O2 Arena gjatë gushtit dhe shtatorit.
Albumi vjen më pak se një vit pas publikimit të edicionit të zgjeruar “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead”. Grande ka shfaqur së fundi edhe anën e saj aktoriale në filmin Wicked, ku luan përkrah Cynthia Erivo dhe Jonathan Bailey. Fituesja e çmimit Grammy u bë e njohur fillimisht përmes roleve në serialet Victorious dhe Sam & Cat, dhe debutoi në muzikë me albumin “Yours Truly” në 2013, që i hapi rrugën suksesit ndërkombëtar.
Raporton TV Klan se fansat do të kenë në dispozicion albumin më 31 korrik, ndërsa detaje të tjera rreth listës së këngëve dhe bashkëpunimeve priten të zbulohen ditët në vijim.
