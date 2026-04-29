EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
Dauti: Është koha për të arritur një marrëveshje tjetër në mes shqiptarëve dhe maqedonasve për formën e formimit të qeverive të ardhshme Milo: LVV duhej të bënte kompromis për zgjedhjen e presidentit, s'ka garanci as pas zgjedhjeve FIFA, 871 milionë euro për 48 ekipet pjesëmarrëse në Kupën e Botës Portieri i Zaragozës pezullohet me 13 ndeshje, goditi me grusht kundërshtarin PSG-Bayern hyn në histori, gjysmëfinalja me më shumë gola në Champions
Ariana Grande njofton albumin e tetë ‘Petal’ — publikimi më 31 korrik

Ariana Grande ka konfirmuar publikimin e albumit të saj të tetë me titullin “Petal”. Këngëtarja shpërndau në Instagram kopertinën e albumit, ku shfaqet duke buzëqeshur, duke njoftuar kështu projektin e ri që përmban 12 këngë dhe do të dalë më 31 korrik.

Sipas TV Klan, njoftimi erdhi pak para nisjes së turneut të saj “The Eternal Sunshine”, i cili fillon në qershor. Koncertet e para janë planifikuar në Los Angeles, New York, Boston, Chicago dhe Montreal, ndërsa në Londër ajo ka programuar dhjetë shfaqje në O2 Arena gjatë gushtit dhe shtatorit.

Albumi vjen më pak se një vit pas publikimit të edicionit të zgjeruar “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead”. Grande ka shfaqur së fundi edhe anën e saj aktoriale në filmin Wicked, ku luan përkrah Cynthia Erivo dhe Jonathan Bailey. Fituesja e çmimit Grammy u bë e njohur fillimisht përmes roleve në serialet Victorious dhe Sam & Cat, dhe debutoi në muzikë me albumin “Yours Truly” në 2013, që i hapi rrugën suksesit ndërkombëtar.

Raporton TV Klan se fansat do të kenë në dispozicion albumin më 31 korrik, ndërsa detaje të tjera rreth listës së këngëve dhe bashkëpunimeve priten të zbulohen ditët në vijim.

