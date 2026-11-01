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Greqia

Arisi mund 101-91 Panathinaikosin në Selanik dhe i shkakton humbjen e parë në kampionat

Skuadra e Vassilis Spanoulis fitoi ndeshjen e javës së pestë të GBL-së në "Nick Galis Hall" pas një spektakli që zgjati mbi dy orë e gjysmë: Matt Morgan me 21 pikë udhëhoqi vendasit, ndërsa rikthimi i Panathinaikosit në fund nuk mjaftoi.

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Željko Obradović, trajneri i Panathinaikosit. Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Arisi mori një fitore të madhe të dielën në Selanik, duke mposhtur 101-91 Panathinaikosin në “Nick Galis Hall” për javën e pestë të kampionatit grek të basketbollit (GBL), siç njofton Fosonline. Kjo ishte humbja e parë e skuadrës së Zeljko Obradovic në këtë sezon të kampionatit.

Ndeshja, që zgjati mbi dy orë e gjysmë dhe numëroi 71 gjuajtje të lira, u mbyll me rezultatet e pjesshme 18-15, 46-44 dhe 79-68 në favor të vendasve. Arisi u shkëput deri në 12 pikë në fillim të periudhës së katërt (80-68), por Panathinaikosi reagoi dhe kaloi përpara 85-84 rreth pesë minuta para fundit, me treshet e Guerschon Yabusele.

Në minutat vendimtare folën Matt Morgan dhe shokët e tij: sipas raportimit të Eurohoops, EJ Liddell dhe Khem Birch shënuan pikë vendimtare pasi mysafirët e ngushtuan diferencën në 90-86, ndërsa një treshe e Vasileios Toliopoulos, ish-lojtar i Panathinaikosit, e vulosi fitoren rreth 40 sekonda para fundit.

Më të mirët te Arisi ishin Matt Morgan me 21 pikë, Adam Mokoka me 19 dhe Neno Dimitrijevic e Vasileios Toliopoulos me nga 14 pikë. Te Panathinaikosi u dalluan Guerschon Yabusele me 22 pikë, Sylvain Francisco me 20, Nigel Hayes-Davis me 17 dhe Matthias Lessort me 16 pikë.

Me këtë fitore, skuadra e trajnerit Vassilis Spanoulis ngjitet në bilancin 4-1, njësoj si Panathinaikosi, dhe mbetet një fitore larg kryesuesve PAOK dhe Olympiacos, të cilët kanë nga pesë fitore në pesë ndeshje.

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