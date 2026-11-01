Rusia sulmon Ukrainën edhe gjatë ditës me 326 dronë: mbrojtja ajrore neutralizon 274 dronë dhe të gjashta raketat “Banderol”
Rusia e ka sulmuar Ukrainën edhe gjatë ditës së diel, 1 nëntor, duke përdorur kundër saj 326 dronë sulmues nga ora 06:30 deri në orën 19:00, siç njofton Apostrophe, duke iu referuar Forcave Ajrore të Ukrainës. Mes dronëve të përdorur kishte 55 dronë reaktivë, dronë “Gerbera” dhe lloje të tjera.
Veç dronëve, gjatë kësaj vale sulmi Rusia përdori kundër Ukrainës edhe gjashtë raketa S8000 “Banderol”/“Dan-T”.
Sipas të dhënave paraprake të Forcave Ajrore, mbrojtja ajrore ukrainase rrëzoi ose shtypi 274 dronë, mes tyre 46 dronë reaktivë, si edhe të gjashta raketat e këtij lloji.
Në momentin e njoftimit, rreth orës 19:16, mbi 20 dronë sulmues ishin ende në hapësirën ajrore të Ukrainës dhe puna luftarake e mbrojtjes ajrore vazhdonte.
Kjo valë ditore pasoi sulmin masiv të natës ndaj Ukrainës me 433 dronë, prej të cilëve u neutralizuan 371.
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