“Armën në kokë”? Zbulohen detaje tronditëse nga udhëtimi i Kim Kardashian me Kanye West në Afrikë
Detaje tronditëse nga e kaluara e Kim Kardashian dhe Kanye West janë bërë publike në librin e ri biografik Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, të shkruar nga gazetari Jonathan Van Meter.
Ngjarja e pretenduar lidhet me një udhëtim në Ugandë, në tetor të vitit 2018, kur çifti ishte ende i martuar dhe po filmonte për emisionin televiziv Keeping Up With the Kardashians.
Sipas rrëfimit të Farnaz Farjam, producente ekzekutive e programit, situata mori një kthesë shqetësuese pasi West dyshohet se u bë i shqetësuar dhe pretendoi se dikush po përpiqej ta drogonte. Kjo, sipas saj, bëri që policia lokale të ndërhynte.
Në librin e Van Meter, Farjam kujton se policët mbërritën në vendngjarje të armatosur dhe se situata u bë veçanërisht e tensionuar.Sipas dëshmisë së saj, policia kontrolloi dhomat e personave që ndodheshin aty. Episodi thuhet se u përshkallëzua më tej kur një prej efektivëve dyshohet se i drejtoi armën në kokë Kim Kardashian.
“Situata ishte intensive”, përshkruhet reagimi i Farjam në librin biografik, sipas raportimeve të mediave amerikane. Producenteja thuhet se organizoi një avion privat për të larguar ekipin nga zona, nga frika se situata mund të përkeqësohej më tej.
Udhëtimi në Ugandë u zhvillua në një periudhë kur sjellja publike e Kanye West ishte bërë objekt i vëmendjes mediatike. Reperi, i cili më vonë foli publikisht për çrregullimin bipolar, kishte shkaktuar polemika me deklaratat dhe veprimet e tij.
Kim Kardashian dhe Kanye West u martuan në vitin 2014 dhe kanë së bashku katër fëmijë: North, Saint, Chicago dhe Psalm. Kardashian paraqiti kërkesën për divorc në vitin 2021, ndërsa ndarja e tyre u finalizua në vitin 2022.
Biografia e re sjell rrëfime nga prapaskenat e jetës personale dhe profesionale të Kardashian, duke hedhur dritë edhe mbi periudha të vështira të marrëdhënies së saj me reperin.
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