Arrestohet në Fier 53-vjeçari që kanosi dhe dhunoi një të moshuar, por u largua pa marrë asgjë
Në Fier është kapur dhe ndaluar një 53-vjeçar i akuzuar se ka hyrë në banesën e një të moshuari me qëllim grabitjen e parave. Sipas hetimeve, ai e ka kanosur të moshuarin me një thikë dhe e ka dhunuar, por është larguar pa marrë asnjë shumë.
Raporton shqiptarja se shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, pas kontrolleve intensive dhe informacioneve operative, lokalizuan dhe ndaluan shtetasin Pajtim Dhana, 53 vjeç, banues në fshatin Pishë Poro. Ai dyshohet se në orët e para të datës 18.04.2026 u fut i maskuar në banesë, e dhunoi dhe e kanosi për t’i marrë para, por pa arritur të vjedhë.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, me akuzën e “vjedhjes me dhunë”, e cila është mbetur në tentativë. Policia njofton se po vijon hetimin dhe referimin e çdo provë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Për këtë rast dhe për veprimet e ndërmarra nga autoritetet, njoftimet zyrtare dhe detajet e ndalimit janë bërë publike, sipas shqiptarja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.