🌧️
Tiranë 14°C · Shi i lehtë 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 104.26 ▼2.45%
ARI 4,658 ▲2.11%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,237 ▼ -0.97% ETH $2,262 ▼ -2.03% XRP $1.3694 ▼ -0.71% SOL $83.1200 ▼ -1.07%
30 Apr 2026
Breaking
Infantino synon mandatin e katërt në FIFA me mbështetjen unanime të CAF Tregu i zi për Bayern–PSG: Biletat shiten deri në 8,000 euro para ndeshjes në Allianz Arena Dy tentativa për kontrabandë në Portin e Durrësit: sekuestrime të mëdha, një arrest dhe një hetim Arrestohet në Fier 53-vjeçari që kanosi dhe dhunoi një të moshuar, por u largua pa marrë asgjë Ndalohen dy persona në Dollnen, kapen duke prerë dru në mënyrë të paligjshme
Menu
Kronika

Arrestohet në Fier 53-vjeçari që kanosi dhe dhunoi një të moshuar, por u largua pa marrë asgjë

· 1 min lexim

Në Fier është kapur dhe ndaluar një 53-vjeçar i akuzuar se ka hyrë në banesën e një të moshuari me qëllim grabitjen e parave. Sipas hetimeve, ai e ka kanosur të moshuarin me një thikë dhe e ka dhunuar, por është larguar pa marrë asnjë shumë.

Raporton shqiptarja se shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, pas kontrolleve intensive dhe informacioneve operative, lokalizuan dhe ndaluan shtetasin Pajtim Dhana, 53 vjeç, banues në fshatin Pishë Poro. Ai dyshohet se në orët e para të datës 18.04.2026 u fut i maskuar në banesë, e dhunoi dhe e kanosi për t’i marrë para, por pa arritur të vjedhë.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, me akuzën e “vjedhjes me dhunë”, e cila është mbetur në tentativë. Policia njofton se po vijon hetimin dhe referimin e çdo provë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Për këtë rast dhe për veprimet e ndërmarra nga autoritetet, njoftimet zyrtare dhe detajet e ndalimit janë bërë publike, sipas shqiptarja.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

