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Mali i Zi

Arrestohet shoferi i autobusit me ekskursionin e nxënësve: aksidenti pranë Mojkovcit plagosi 5 persona

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Shoferi i autobusit që transportonte nxënësit në ekskursion, shtetasi serb M.G. (53) nga Aleksinaci, është arrestuar me urdhër të Prokurorisë Themelore të Shtetit (ODT) në Bijelo Polje. Ai dyshohet për veprën penale “shkelje të rënda kundër sigurisë së qarkullimit publik” dhe do të shoqërohet me kallëzim penal për t’u marrë në pyetje nga prokurori kujdestar.

Aksidenti ndodhi mbrëmë rreth orës 20:30 në rrugën kryesore Mojkovac–Kolašin, në vendin e quajtur Štitaricka Rijeka. Autobusi me targa të Budvës (BD BD 026), në pronësi të kompanisë “Eurocompass”, u përplas në një shpat shkëmbor teksa transportonte ekskursionin shkollor të shkollës fillore “Pavle Rovinski” nga Podgorica.

Nga përplasja mbetën të plagosur drejtuesi i rrugës, Vasilija Šarović, tre fëmijë dhe një person tjetër i rritur. Tre fëmijët dhe i rrituri pësuan lëndime të lehta trupore dhe u lëshuan për në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa Šarovići, për shkak të lëndimeve të rënda, u transportua në Qendrën Klinike të Malit të Zi (KCCG).

Kqyrjen në vendngjarje e kreu prokurori kompetent në praninë e ekspertit të qarkullimit rrugor. Pas kësaj u urdhërua arrestimi i shtetasit serb M.G. për procedimin e mëtejshëm dhe zbardhjen e plotë të të gjitha rrethanave që çuan në aksident.

Burimi: Vijesti

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