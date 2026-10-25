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Bota

Arti, një gjuhë universale që frymëzon dhe bashkon njerëzit

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Arti, një gjuhë universale që frymëzon

TIRANË, 25 tetor, ATsH/ Çdo vit, më 25 tetor, shënohet Dita Ndërkombëtare e Artistëve, një ditë kushtuar krijimtarisë, imagjinatës dhe talentit të artistëve në mbarë botën.

Nga piktura dhe skulptura te fotografia, muzika, letërsia dhe artet e tjera, krijimtaria artistike pasuron jetën, sfidon këndvështrimet dhe nxit reflektimin mbi botën që na rrethon.

Përmes veprave të tyre, artistët ruajnë kujtesën dhe trashëgiminë kulturore, shprehin emocionet dhe idetë e kohës, si dhe krijojnë ura komunikimi mes kulturave dhe brezave.

Në këtë ditë, vëmendja shkon te të gjithë ata që, përmes talentit dhe përkushtimit, e bëjnë botën më të pasur, më të ndjeshme dhe më frymëzuese.

Arti nuk është vetëm një formë shprehjeje, por edhe një mënyrë për të parë, kuptuar dhe ndryshuar botën.

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