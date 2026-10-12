🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.75 ▼1.2%
ARI 4,216 ▼0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,920 ▲ +1.04% ETH $2,561 ▲ +2.28% XRP $1.4105 ▲ +1.23% SOL $112.5400 ▲ +2.88%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.75 ▼1.2 % ARI 4,216 ▼0.02 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.75 ▼1.2 % ARI 4,216 ▼0.02 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Punëtorët e NPB-së protestojnë sot para Gjykatës Supreme, gati tre muaj pa paga Presidenti i Singaporit paralajmëron: inteligjenca artificiale po zbeh kërkesën për punë tek të diplomuarit e rinj «Art is Freedom»: arti i të mbijetuarve të skllavërisë moderne pushton Londrën, nga Marble Arch te Piccadilly Lights KIEV – Zelensky: Zgjedhje të reja nëse Trump siguron një armëpushim 60-ditor me Putinin Dy vrasje brenda tri ditësh në Gjilan, tre viktima – çfarë dihet për rastet në Livoç dhe Pogragjë
Menu
Film

«Artificial» i Guadagnino debuton ndërkombëtarisht në Londër: Andrew Garfield tregon se «kurioziteti dhe frika» e shtynë të luante Sam Altman-in

Andrew Garfield u tha gazetarëve në Festivalin e Filmit në Londër se interpretimi i shefit të OpenAI-t në dramën e Luca Guadagnino-s u nxit nga «kurioziteti dhe frika» për njerëzit që po krijojnë «botën e re»; aktori nuk e kontaktoi kurrë vetë Altman-in për rolin.

· 3 min lexim
Andrew Garfield
Andrew Garfield luan Sam Altman-in në «Artificial» të Luca Guadagnino-s. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Filmi «Artificial», drama e Luca Guadagnino-s për kompaninë OpenAI, pati premierën e tij ndërkombëtare në Festivalin e Filmit në Londër (BFI) të dielën, më 11 tetor 2026, në Royal Festival Hall — pasi kishte pasur premierën botërore në Festivalin e Filmit në Nju Jork disa ditë më parë, siç njofton Reuters. Filmi ndjek dy dekada të konceptimit dhe rritjes së kompanisë së inteligjencës artificiale që qëndron pas ChatGPT-së, duke kulmuar me shkarkimin dramatik dhe rikthimin e shefit ekzekutiv Sam Altman në 2023.

Andrew Garfield, që luan Altman-in, u tha gazetarëve në Londër se rolin e nxiti «kurioziteti dhe frika» — dëshira për të kuptuar sa më thellë njerëzit që po na fusin në «fazën tjetër të botës». Ai foli për «guximin, imagjinatën dhe qëndrueshmërinë» që kërkon qëndrimi nën kritikën e vazhdueshme dhe nën «mikroskopin» publik, duke theksuar se «është e rëndësishme ta bëjmë këtë, sepse duhet të dimë kush ka pushtetin dhe kush po krijon botën tonë të re».

Garfield — i cili luajti edhe në filmin e vitit 2010 për origjinën e Facebook-ut, «The Social Network» — zbuloi se nuk e kontaktoi dhe nuk e takoi kurrë Altman-in gjatë përgatitjeve. «Nuk e njoh Sam-in dhe kam shumë dhembshuri për një person që është thuajse në moshën time dhe për të cilin po bëhet një film», tha ai. «Nuk është ai, por është një ide e kësaj historie dhe e pjesës së tij në të.»

OpenAI nuk iu përgjigj kërkesës së Reuters për koment. Vetë Altman ka thënë në një intervistë për Vanity Fair se nuk pret një «përshkrim të saktë» nga filmi.

Skenari është shkruar nga Simon Rich; Yura Borisov luan bashkëthemeluesin dhe ish-shkencëtarin kryesor Ilya Sutskever — figura që mori pjesë në shkarkimin e shkurtër të Altman-it dhe u largua më pas nga kompania; Mark Rylance luan Geoffrey Hinton-in («babai i AI-së»); Ike Barinholtz është Elon Musk-u, ndërsa Monica Barbaro luan Mira Murati-n. Filmi u xhirua në vitin 2025. Barbaro tha për përvojën në xhirime: «Ishte magjepsëse ta bëje një film të tillë kur tema është kaq aktuale tani… ishte emocionuese, por edhe frikësuese, sepse do të jesh i vërtetë, ndërsa e vërteta duket se ndryshon çdo muaj.»

Shpërndarësi Neon ka nisur tashmë fushatën për Oscar për filmin — Andrew Garfield propozohet për aktor dytësor, Yura Borisov për aktor kryesor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu