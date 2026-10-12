«Artificial» i Guadagnino debuton ndërkombëtarisht në Londër: Andrew Garfield tregon se «kurioziteti dhe frika» e shtynë të luante Sam Altman-in
Andrew Garfield u tha gazetarëve në Festivalin e Filmit në Londër se interpretimi i shefit të OpenAI-t në dramën e Luca Guadagnino-s u nxit nga «kurioziteti dhe frika» për njerëzit që po krijojnë «botën e re»; aktori nuk e kontaktoi kurrë vetë Altman-in për rolin.
Filmi «Artificial», drama e Luca Guadagnino-s për kompaninë OpenAI, pati premierën e tij ndërkombëtare në Festivalin e Filmit në Londër (BFI) të dielën, më 11 tetor 2026, në Royal Festival Hall — pasi kishte pasur premierën botërore në Festivalin e Filmit në Nju Jork disa ditë më parë, siç njofton Reuters. Filmi ndjek dy dekada të konceptimit dhe rritjes së kompanisë së inteligjencës artificiale që qëndron pas ChatGPT-së, duke kulmuar me shkarkimin dramatik dhe rikthimin e shefit ekzekutiv Sam Altman në 2023.
Andrew Garfield, që luan Altman-in, u tha gazetarëve në Londër se rolin e nxiti «kurioziteti dhe frika» — dëshira për të kuptuar sa më thellë njerëzit që po na fusin në «fazën tjetër të botës». Ai foli për «guximin, imagjinatën dhe qëndrueshmërinë» që kërkon qëndrimi nën kritikën e vazhdueshme dhe nën «mikroskopin» publik, duke theksuar se «është e rëndësishme ta bëjmë këtë, sepse duhet të dimë kush ka pushtetin dhe kush po krijon botën tonë të re».
Garfield — i cili luajti edhe në filmin e vitit 2010 për origjinën e Facebook-ut, «The Social Network» — zbuloi se nuk e kontaktoi dhe nuk e takoi kurrë Altman-in gjatë përgatitjeve. «Nuk e njoh Sam-in dhe kam shumë dhembshuri për një person që është thuajse në moshën time dhe për të cilin po bëhet një film», tha ai. «Nuk është ai, por është një ide e kësaj historie dhe e pjesës së tij në të.»
OpenAI nuk iu përgjigj kërkesës së Reuters për koment. Vetë Altman ka thënë në një intervistë për Vanity Fair se nuk pret një «përshkrim të saktë» nga filmi.
Skenari është shkruar nga Simon Rich; Yura Borisov luan bashkëthemeluesin dhe ish-shkencëtarin kryesor Ilya Sutskever — figura që mori pjesë në shkarkimin e shkurtër të Altman-it dhe u largua më pas nga kompania; Mark Rylance luan Geoffrey Hinton-in («babai i AI-së»); Ike Barinholtz është Elon Musk-u, ndërsa Monica Barbaro luan Mira Murati-n. Filmi u xhirua në vitin 2025. Barbaro tha për përvojën në xhirime: «Ishte magjepsëse ta bëje një film të tillë kur tema është kaq aktuale tani… ishte emocionuese, por edhe frikësuese, sepse do të jesh i vërtetë, ndërsa e vërteta duket se ndryshon çdo muaj.»
Shpërndarësi Neon ka nisur tashmë fushatën për Oscar për filmin — Andrew Garfield propozohet për aktor dytësor, Yura Borisov për aktor kryesor.
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