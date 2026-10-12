Box office-i kinez kalon 31 miliardë yuan në 2026: filmat vendas zënë 8 nga 10 vendet kryesore
Të ardhurat e kinemave në Kinë kaluan 31 miliardë yuan në vitin 2026, me filmat vendas që zënë tetë nga dhjetë vendet kryesore të vitit.
Të ardhurat e kinemave në Kinë në vitin 2026 kaluan 31 miliardë yuan, duke përfshirë biletat e shitura paraprakisht, më 11 tetor, menjëherë pas pushimeve të Ditës Kombëtare, siç njofton AsiaDaily, bazuar në të dhënat e Administratës së Filmit të Kinës.
Sipas Administratës së Filmit të Kinës, tetë nga dhjetë filmat kryesorë të vitit janë prodhime vendase, ndërkohë që nëntë filma kanë kaluar nga 1 miliard yuan secili — tregues i qartë i dominimit të kinematografisë vendase në tregun e brendshëm.
Gjatë festës së Ditës Kombëtare, nga 1 deri më 7 tetor, u arkëtuan 1.165 miliardë yuan me gati 32 milionë vizita, ndërsa filmat vendas zunë 78.7% të të ardhurave. Në krye renditej drama kriminale “Traces of Justice” (Sherlock of China) me 423 milionë yuan, e ndjekur nga komedia “Mr. & Mrs. Pardon” me 244 milionë yuan dhe “Resident Evil” me 174 milionë yuan.
Kontributin kryesor për këtë rekord e dha Festivali i Pranverës (Shubat), i cili arkëtoi 5.752 miliardë yuan, me “Feichi Rensheng 3” që mori rreth 50.9% të totalit. Kina kishte 95,819 ekrane kinemaje deri në fund të shtatorit.
Suksesi nuk kufizohet brenda vendit: “Traces of Justice” hapet në Hong Kong, Makau, Singapor dhe Gjermani më 15 tetor, pastaj në Malajzi më 22 tetor dhe në Britani, Irlandë, SHBA, Kanada, Australi e Zelandë të Re deri në fund të tetorit. Ndërkohë “Chong Sheng 2” hapet në Australi, Zelandë të Re dhe Malajzi më 15 tetor, në Britani e Irlandë më 16 tetor, dhe në SHBA e Kanada më 23 tetor.
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