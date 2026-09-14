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Mali i Zi

ASK: Emërimi i Vlahoviqit në Fondin për Mbrojtjen e Depozitave cënoi interesin publik — dyshime për korrupsion

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit konstatoi se Bordi Drejtues i Fondit për Mbrojtjen e Depozitave gabimisht llogariti përvojën e punës së Vojin Vlahoviqit, ish-bashkëpunëtorit të ngushtë të Milo Gjukanoviqit, kur e emëroi drejtor ekzekutiv në vitin 2021.

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PODGORICË – Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (ASK) ka konstatuar se Bordi Drejtues i Fondit për Mbrojtjen e Depozitave ka cënuar interesin publik kur në shtator të vitit 2021 emëroi drejtor ekzekutiv Vojin Vlahoviqin, ish-këshilltar dhe shef kabineti i ish-kryeministrit Milo Gjukanoviq, edhe pse ai nuk i plotësonte kushtet për emërim. Në mendimin e ASK-së, të datës 9 shtator 2026, thuhet se cënimi i interesit publik pasqyrohet në shkeljen e Ligjit për Mbrojtjen e Depozitave dhe akteve të Fondit, përkatësisht në përcaktimin jo të plotë dhe të gabuar të kushteve lidhur me përvojën e nevojshme të punës për postin e drejtorit ekzekutiv.

Vojin Vlahoviq
Vojin Vlahoviq

Sipas Agjencisë, Bordi gabimisht përcaktoi dhe llogariti përvojën e punës së kandidatit. Kushtet e konkursit kërkonin pesë vjet përvojë pune me arsim të lartë profesional (VSS), por dokumentacioni i dorëzuar nga Vlahoviqi — vendime punësimi në Fondin PIO, vendime të Qeverisë për emërime, kopja e librezës së punës dhe CV-ja — nuk vërtetonin se ky kusht ishte përmbushur. Mungonin vërtetimet e punëdhënësve të mëparshëm, të cilat do të konfirmonin në mënyrë të padyshimtë se punët e përmendura ishin kryer me nivelin e kërkuar të kualifikimit arsimor.

Ines Mrdoviq nga Aksioni për Drejtësi Sociale (ASP) tha për portalin RTCG se, sipas gjetjeve të ASK-së, libreza e punës dhe/ose kopja e saj si dokument i bashkangjitur në dokumentacionin e konkursit nuk mund të konsiderohet provë e përmbushjes së kushtit lidhur me përvojën e kërkuar të punës në nivelin e nevojshëm të kualifikimit.

ASK vlerësoi se dështimi në zbatimin e verifikimit të detajuar të nivelit të kompleksitetit të përvojës së punës çoi në marrjen e vendimit bazuar në një gjendje faktike jo plotësisht të përcaktuar, çka si pasojë ka cënuar integritetin e institucionit. Agjencia i dha Bordit Drejtues të Fondit për Mbrojtjen e Depozitave rekomandim që vendimet e ardhshme për emërimin e drejtorit ekzekutiv t’i marrë në një mënyrë që nuk ngjall dyshim për ekzistimin e rreziqeve të korrupsionit dhe nuk vë në pikëpyetje integritetin e institucionit.

Burimi: RTCG

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