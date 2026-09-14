Cisterna MT El Gaia sulmohet pranë bregdetit të Omanit — 13 detarë indianë të shpëtuar, një i humbur
Ministria e Jashtme e Indisë konfirmoi të dielën se MT El Gaia, një cisternë me flamur panamez me 14 shtetas indianë në bord, u sulmua pranë bregdetit të Omanit. “Nga 14 indianët në bord, 13 janë shpëtuar deri tani,” deklaroi zëdhënësi i ministrisë, Randhir Jaiswal, në X, duke shtuar se operacionet e kërkim-shpëtimit për shtetasin indian të humbur po vazhdojnë.
Paralajmërimi detar PN NAVAREA IX 319/26 e identifikoi zyrtarisht anijen pas një incidenti sigurie në Ngushticën e Hormuzit më 13 shtator — duke raportuar zjarr, rrjedhje nafte dhe zhvendosje të anijes në koordinatat 26-26.50N, 056-30.10E, rreth 3.6 milje detare në veriperëndim të Gadishullit të Musandamit.
Ende nuk është sqaruar nëse kjo është anija e njëjtë që media shtetërore iraniane raportoi se u godit pranë ishullit Qeshm — me një të vrarë dhe katër të plagosur — apo një sulm i dytë i veçantë. Qendra britanike e Operacioneve Tregtare Detare (UKMTO) raportoi veçmas se një anije tjetër u godit nga një projektil i panjohur në ngushticë të shtunën në mbrëmje, duke konfirmuar valën e re të sulmeve ndaj transportit tregtar.
Sulmi vjen në një moment tensionesh maksimale në luftën SHBA–Iran: Uashingtoni mban bllokadën detare të porteve iraniane dhe operacionet e shoqërimit të anijeve përmes Hormuzit, ku trafiku mbetet rreth 90 për qind nën nivelet e para konfliktit. Media shtetërore iraniane, nga ana e saj, fajësoi një “armik terrorist” për goditjen e anijes pranë Qeshmit, ndërsa forcat amerikane nuk kanë komentuar ende sulmin e fundit.
Burimi: CNN
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