Mediazona dhe BBC identifikojnë emrat e mbi 248,000 ushtarëve rusë të vrarë në Ukrainë
Mediazona, në bashkëpunim me shërbimin rus të BBC-së, ka konfirmuar identitetin e 248,844 ushtarakëve rusë të vrarë në Ukrainë, sipas përditësimit më të fundit të një hetimi të përbashkët mediatik që dokumenton humbjet ruse që nga fillimi i pushtimit të plotë.
Që nga përditësimi i fundit në fund të gushtit 2026, listës i janë shtuar emrat e 6,097 ushtarëve të tjerë. Numërimi përfshin vdekjet e konfirmuara nga 24 shkurti 2022 deri më 10 shtator 2026, të verifikuara emër për emër.
Sipas të dhënave, shifrat përfshijnë mbi 80,679 rekrutë me kontratë, 88,600 vullnetarë, 26,979 të burgosur të rekrutuar nga burgjet ruse dhe 20,350 të mobilizuar. Gjithashtu janë konfirmuar të vrarë 7,656 oficerë.
Gazetarët theksojnë se numri real i të vrarëve është ndoshta dukshëm më i lartë, pasi verifikimi mbështetet vetëm në burime publike — nekrologji, postime të të afërmve në rrjete sociale, media rajonale dhe deklarata të autoriteteve lokale — ndërsa shumë vdekje nuk bëhen kurrë publike.
Për krahasim, shërbimet britanike të inteligjencës kanë vlerësuar se 500,000 trupa ruse janë vrarë deri më tani, ndërsa Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës raportoi më 13 shtator se humbjet totale ruse — të vrarë, të kapur, të plagosur ose të zhdukur — kishin arritur në 1,506,900.
Ndërkohë, një raport i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare (CSIS), i publikuar në qershor 2026, vlerëson se edhe Ukraina ka pësuar 525,000–625,000 humbje, nga të cilat 125,000–150,000 të vrarë.
Hetimi publikohet në një kohë kur Kremlini e ka vendosur Mediazona-n për herë të dytë në listën e "agjentëve të huaj". Kyiv Independent thekson se nuk mund ta verifikojë në mënyrë të pavarur raportimin e Mediazona-s dhe BBC-së.
Burimi: Kyiv Independent
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