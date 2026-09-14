Ulqini sërish pa ujë — ndërprerjet nga mungesa e energjisë në burimin Lisna Bori
Pas ndërprerjes së djeshme në mëngjes, edhe sonte pritet furnizim i vështirë me ujë në të gjithë qytetin dhe në zonën e Anamalit.
Ulqini është sërish pa ujë. Pas ndërprerjes së energjisë elektrike në burimin e ujit Lisna Bori dje në mëngjes, i gjithë qyteti dhe zona e Anamalit mbetën pa ujë.
Edhe sonte, për të njëjtën arsye, furnizimi me ujë në komunën më jugore pritet të jetë i vështirë, njoftoi ndërmarrja publike “Ujësjellësi dhe kanalizimi” i Ulqinit.
Në njoftimin drejtuar qytetarëve thuhet se, për shkak të ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike në stacionin e pompimit Lisna Bori, furnizimi me ujë i gjithë qytetit dhe i zonës së Anamalit është ndërprerë.
Ekipet e CEDIS-it janë në terren dhe po punojnë për riparimin e defektit, ndërsa ndërmarrja kërkon mirëkuptimin e qytetarëve.
Ndërmarrja kujton se edhe pas rikthimit të energjisë elektrike, pompat e sistemit të ujësjellësit nuk mund ta arrijnë menjëherë nivelin e nevojshëm të pompimit, ndaj normalizimi i plotë i situatës mund të zgjasë, në disa raste, edhe disa orë.
Burimi: Vijesti
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