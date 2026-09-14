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Receta gatimi

Pizza Margherita — recetë klasike napolitane me domate, mozzarella dhe bazilik

· 2 min lexim

Pizza Margherita, e lindur në Napoli në vitin 1889, është simboli i kuzhinës italiane — tri ngjyra të flamurit italian në një brumë të hollë: e kuqja e domates, e bardha e mozzarellës dhe e gjelbërta e bazilikut.

PËRBËRËSIT (për 4 pica)

  • 500 g miell tip 00 (ose miell buke)
  • 325 ml ujë të vakët
  • 10 g maja e thatë aktive (ose 15 g maja e freskët)
  • 10 g kripë
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri ekstra të virgjër (për brumin)
  • 400 g domate San Marzano të shtypura (ose salcë e thjeshtë domatesh)
  • 250 g mozzarella fior di latte, e prerë në feta
  • Një grusht gjethe të freskëta baziliku
  • Vaj ulliri ekstra i virgjër për sipër
  • Kripë sipas shijes

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Shkri majanë në ujin e vakët me një majë sheqeri dhe lëre 10 minuta derisa të shkumëzojë.
  2. Në një enë të madhe përziej miellin me kripën, shto ujin me majanë dhe vajin e ullirit, dhe përzieji derisa të formohet një brumë i butë.
  3. Ngjesh brumin për 8–10 minuta derisa të bëhet elastik dhe i lëmuar, pastaj lëre të pushojë në një enë të lyer me vaj, mbuluar, për rreth 2 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
  4. Ndërkohë përgatit salcën: përziej domatet e shtypura me pak kripë dhe një lugë vaj ulliri — nuk ka nevojë për gatim paraprak.
  5. Ngroh furrën në temperaturën maksimale (250–280 °C), me tepsinë ose gurin e picës brenda.
  6. Ndaje brumin në 4 topa, hap secilin në formë rrumbullake me trashësi rreth 3–4 mm, duke lënë buzë pak më të trashë.
  7. Lyeji me salcë domatesh (lëre buzët të pastra), shto fetat e mozzarellës dhe spërkat me vaj ulliri.
  8. Pjek secilën picë për 7–8 minuta derisa buzët të marrin ngjyrë të artë dhe mozzarella të shkrihet.
  9. Nxirre nga furra, shto gjethet e freskëta të bazilikut dhe servir menjëherë.

KOHA DHE PORCIONET

Përgatitja rreth 2 orë e 30 minuta (duke përfshirë pushimin e brumit); pjekja 7–8 minuta për picë. Mjafton për 4 pica mesatare (4 porcione).

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