Atentat misterioz në Sarandë, ekzekutohet me plumb në kokë biznesmeni – Tv Klan
Një atentat me armë zjarri është regjistruar mbrëmjen e sotme, 7 maj, në fshatin Gjashtë të Sarandës.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se viktimë ka mbetur një biznesmen, i cili ka marrë një plumb në kokë, në rrethana ende të paqarta.
Mësohet se bëhet fjalë për pronarin e një karburanti, të identifikuar si Rexhep Ismaili, 66 vjeç. Po ashtu, ai ka mbajtur postin e kryetarit të Shoqatës “Çamëria” në qytetin bregdetar.
Në zonë kanë mbërritur menjëherë forca të shumta policie, të cilat kanë rrethuar perimetrin dhe po punojnë për grumbullimin e provave dhe identifikimin e autorit/ëve të dyshuar.
Pritet njoftimi zyrtar nga ana e Policisë.
Lajmi në përditësim…
/tvklan.al
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.