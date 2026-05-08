☁️
Tiranë 13°C · Vranët 08 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 96.95 ▲2.26%
ARI 4,701 ▼0.21%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $79,843 ▼ -1.79% ETH $2,285 ▼ -2.64% XRP $1.3836 ▼ -2.79% SOL $87.9300 ▼ -1.31%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 96.95 ▲2.26 % ARI 4,701 ▼0.21 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 96.95 ▲2.26 % ARI 4,701 ▼0.21 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
08 May 2026
Breaking
Pesë gjëra që dihen rreth marrëveshjeve të Pentagonit me tetë nga kompanitë më të fuqishme të teknologjisë Vrasja në Sarandë, identifikohet viktima! Policia rrethon vendin e ngjarjes (VIDEO) Manjani ja thotë në sy “të vegjëlve”: Për sistemin zgjedhor vendosin të mëdhenjtë Detaje nga vrasja në Sarandë, policia: Ka mbetur i plagosur edhe një person tjetër – Tv Klan KQZ: 22 parti njoftuan për pjesëmarrje në zgjedhje, 8 për mospjesëmarrje
Menu
Kronika

Atentat misterioz në Sarandë, ekzekutohet me plumb në kokë biznesmeni – Tv Klan

· 1 min lexim

Një atentat me armë zjarri është regjistruar mbrëmjen e sotme, 7 maj, në fshatin Gjashtë të Sarandës.

Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se viktimë ka mbetur një biznesmen, i cili ka marrë një plumb në kokë, në rrethana ende të paqarta.

Mësohet se bëhet fjalë për pronarin e një karburanti, të identifikuar si Rexhep Ismaili, 66 vjeç. Po ashtu, ai ka mbajtur postin e kryetarit të Shoqatës “Çamëria” në qytetin bregdetar.

Në zonë kanë mbërritur menjëherë forca të shumta policie, të cilat kanë rrethuar perimetrin dhe po punojnë për grumbullimin e provave dhe identifikimin e autorit/ëve të dyshuar.

Pritet njoftimi zyrtar nga ana e Policisë.

Lajmi në përditësim…

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu