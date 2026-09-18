Auston Matthews: Knies ende nuk e ka shfrytëzuar plotësisht potencialin te Maple Leafs
Auston Matthews thotë se sulmuesi Matthew Knies mund të ngjitet ende më lart në karrierë ndërsa nis sezonin e tij të katërt të plotë në NHL. Kapiteni i Toronto Maple Leafs vlerëson punën dhe përkushtimin e 23-vjeçarit dhe pret që ai të përmirësohet më tej si lojtar dhe udhëheqës i skuadrës.
Siç raporton nhl, Matthews theksoi se “ai ende nuk ka prekur kufijtë e potencialit të tij” dhe se Knies do të vazhdojë të rritet përmes punës së vazhdueshme. Trajneri dhe shokët e skuadrës kanë dalluar karakterin e tij të angazhuar dhe gatishmërinë për t’u përfshirë në detyrat mbrojtëse dhe sulmuese të ekipit.
Knies u përball me një dëmtim të gjurit në nëntor të sezonit të kaluar që e detyroi të mungojë në tri ndeshje, por u rikthye më 26 nëntor dhe nuk humbi më asnjë tjetër. Megjithëse dëmtimi e shqetësoi dhe kërkoi trajtim dhe pushim të kufizuar nga stërvitjet, ai arriti shifra personale me 66 pikë në 79 ndeshje, përfshirë 23 gola dhe 43 asistime. Pas verës së pushimit dhe rehabilitimit, Knies deklaroi se është plotësisht i rikuperuar dhe gati për sezonin e ri.
Në stërvitjen përgatitore ai ka luajtur në krah të Auston Matthews dhe Jack Roslovic, dhe pritet të qëndrojë në të njëjtën linjë për ndeshjen e parë ndaras të përgatitoreve kundër Montreal Canadiens në Scotiabank Arena. Trajneri Jim Hiller ka shprehur interes të veçantë për këtë kombinim, ndërsa Roslovic ka vlerësuar forcën, aftësinë për të shënuar dhe ndikimin e Knies përpara portës. Për më tepër, Knies po hyri në sezonin e dytë të një kontrate gjashtëvjeçare 46.5 milionë dollarëshe, dhe megjithë thashethemet për tregti ai ka marrë siguri nga drejtuesit se është pjesë e rëndësishme e projektit.
Knies vetë refuzon të vendosë objektiva statistikorë të ngushtë, duke thënë se prioritet është suksesi i skuadrës dhe që nga aty vijnë rezultatet personale. Sipas nhl, prania e tij si lojtar i fortë fizikisht, me pasim, shpejtësi dhe aftësi për të krijuar dhe shënuar e bën atë një element kyç për ambiciet e Maple Leafs për sezonin e ri.
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