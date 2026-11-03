AUSTRALI – Albanese paralajmëron liderët botërorë për kërcënimet ndaj demokracisë
SIDNEJ, 3 nëntor /ATSH-AA/ – Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese paralajmëroi sot se polarizimi politik në rritje po dëmton kohezionin shoqëror dhe po i vë institucionet demokratike nën presion në rritje në mbarë botën.
Duke iu drejtuar Takimit të Kryetarëve të Qeverive të Komonuelthit në Saint John’s, Antigua dhe Barbuda, Albanese u kërkoi udhëheqësve të forcojnë mbrojtjet demokratike dhe të mbrojnë nga dhuna përfaqësuesit e zgjedhur.
“Në të gjithë botën, polarizimi politik po zvogëlon kohezionin shoqëror, duke ushtruar presion shtesë mbi proceset demokratike”, tha ai, sipas një transkripti të ndarë nga zyra e tij.
Albanese paralajmëroi se kërcënimet ndaj politikanëve, veçanërisht ndaj grave po rriten, ku disa rezultojnë në sulme dhe vrasje serioze. Ai përmendi sulmin e fundit ndaj ligjvënëses australiane Helen Haines, e cila pësoi lëndime të rënda dhe mbetet në gjendje të rëndë.
Më 19 tetor, Haines 65-vjeçe, u godit nga një automjet jashtë zyrës së saj zgjedhore në Wangaratta të Victoria-s, duke i detyruar mjekët t’i amputonin të dy këmbët.
Kryeministri australian tha se incidenti nënvizoi urgjencën e mbrojtjes së përfaqësuesve të zgjedhur dhe mbështeti iniciativat e Komonuelthit për të përmirësuar sigurinë e tyre. Ai shtoi se konfliktet në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme kanë ndikim “shkatërrues” në ekonominë globale.
Albanese përsëriti thirrjet e Australisë që Rusia të përfundojë luftën e saj ndaj Ukrainës, për një armëpushim në Lindjen e Mesme dhe për hapjen sërish të Ngushticës së Hormuzit dhe rivendosjen e lirisë së lundrimit dhe tregtisë”.
Ai u bëri thirrje anëtarëve të Komonuelthit të përballen me dezinformimin, ndërhyrjen në zgjedhje dhe keqpërdorimin e inteligjencës artificiale, duke paralajmëruar se platformat dixhitale po nxisin përçarje dhe dhunë.
Sipas tij, Australia mbështet ruajtjen e kontrollit njerëzor mbi “zhvillimin dhe vendosjen” e inteligjencës artificiale. Albanese bëri thirrje për bashkëpunim më të fortë ndërkombëtar mbi ndryshimet klimatike, veçanërisht për të mbrojtur vendet ishullore të cenueshme të Paqësorit.
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