🌧️
Tiranë 13°C · Shi i lehtë 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,541 ▼0.51%
DOW 51,984 ▲0.41%
NASDAQ 25,164 ▼1.07%
NAFTA 97.97 ▲1.57%
ARI 3,919 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $76,546 ▼ -2.27% ETH $2,252 ▼ -2.02% XRP $1.2527 ▼ -0.19% SOL $91.7200 ▼ -3.22%
S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 97.97 ▲1.57 % ARI 3,919 ▼1.29 % S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 97.97 ▲1.57 % ARI 3,919 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
Rritet në 73 numri i të lënduarve nga goditja ruse në spitalin e Kharkivit, prokuroria identifikon paraprakisht bombën FAB-250 Përfundoi në terapi intensive pas dyluftimit në fushë, përkeqësohet gjendja e de Miguel Rekord vetëm 24 orë pas titullit kampion, Antonelli kalon 10 milionë ndjekës në Instagram Nga Karrica te dyshja Mazari-Nikaj, goleadorët e rinj të Abissnet Superiore CRTA: Lista e Zukorliçit e mban mandatin edhe nëse provohet blerja e votave në Aleksinac
Menu
Bota

AUSTRALI – Albanese paralajmëron liderët botërorë për kërcënimet ndaj demokracisë

· 2 min lexim
kërcënimet ndaj

SIDNEJ, 3 nëntor /ATSH-AA/ – Kryeministri i Australisë, Anthony Albanese paralajmëroi sot se polarizimi politik në rritje po dëmton kohezionin shoqëror dhe po i vë institucionet demokratike nën presion në rritje në mbarë botën.

Duke iu drejtuar Takimit të Kryetarëve të Qeverive të Komonuelthit në Saint John’s, Antigua dhe Barbuda, Albanese u kërkoi udhëheqësve të forcojnë mbrojtjet demokratike dhe të mbrojnë nga dhuna përfaqësuesit e zgjedhur.

“Në të gjithë botën, polarizimi politik po zvogëlon kohezionin shoqëror, duke ushtruar presion shtesë mbi proceset demokratike”, tha ai, sipas një transkripti të ndarë nga zyra e tij.

Albanese paralajmëroi se kërcënimet ndaj politikanëve, veçanërisht ndaj grave po rriten, ku disa rezultojnë në sulme dhe vrasje serioze. Ai përmendi sulmin e fundit ndaj ligjvënëses australiane Helen Haines, e cila pësoi lëndime të rënda dhe mbetet në gjendje të rëndë.

Më 19 tetor, Haines 65-vjeçe, u godit nga një automjet jashtë zyrës së saj zgjedhore në Wangaratta të Victoria-s, duke i detyruar mjekët t’i amputonin të dy këmbët.

Kryeministri australian tha se incidenti nënvizoi urgjencën e mbrojtjes së përfaqësuesve të zgjedhur dhe mbështeti iniciativat e Komonuelthit për të përmirësuar sigurinë e tyre. Ai shtoi se konfliktet në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme kanë ndikim “shkatërrues” në ekonominë globale.

Albanese përsëriti thirrjet e Australisë që Rusia të përfundojë luftën e saj ndaj Ukrainës, për një armëpushim në Lindjen e Mesme dhe për hapjen sërish të Ngushticës së Hormuzit dhe rivendosjen e lirisë së lundrimit dhe tregtisë”.

Ai u bëri thirrje anëtarëve të Komonuelthit të përballen me dezinformimin, ndërhyrjen në zgjedhje dhe keqpërdorimin e inteligjencës artificiale, duke paralajmëruar se platformat dixhitale po nxisin përçarje dhe dhunë.

Sipas tij, Australia mbështet ruajtjen e kontrollit njerëzor mbi “zhvillimin dhe vendosjen” e inteligjencës artificiale. Albanese bëri thirrje për bashkëpunim më të fortë ndërkombëtar mbi ndryshimet klimatike, veçanërisht për të mbrojtur vendet ishullore të cenueshme të Paqësorit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu