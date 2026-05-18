Autorë të grabitjeve të armatosura në Greqi, në pranga 4 shqiptarë! Dy prej tyre ishin arratisur nga burgu
Katër shqiptarë janë arrestuar pasi akuzohen për tentativë grabitje me dhunë dhe armë në muajin prill në Thermo, Etoli Akarnania, Greqi. Mediat greke kanë zbardhur identitetin e shqiptarëvre të cilët janë identifikuar si Romeo Qosja, Lefter Toci, Mariol Toska dhe Fatbardha Shehi. Gjithashtu janë publikuar edhe fotot e tyre.
Ndaj tyre është ngritur procedim penal nga Prokurori i Gjykatave të Shkallës së Parë të Aitoloakarnanias, për tentativë grabitjeje seriale nga autorë që mbanin armë, dhunë ndaj zyrtarëve dhe personelit gjyqësor, mbajtje pa leje të pushkës luftarake dhe shkelje të ligjit për armët.
Incidenti ndodhi në fillim të prillit, në Thermo, kur tre burrat, pasi kishin mbuluar fytyrën, hynë nga një derë e pasiguruar në shtëpinë e një çifti, të cilin u përpoqën ta grabisnin duke i kërcënuar me armë dhe duke përdorur dhunë ndaj burrit.Gjatë grabitjes, të akuzuarit u vunë re nga djali i çiftit dhe ikën, ndërsa njëri prej tyre qëlloi dy herë në ajër, pa u raportuar për të lënduar.Një operacion i koordinuar policor u organizua për të arrestuar të akuzuarit, gjatë të cilit një automjet në të cilin udhëtonte e Fatbardha Shehi u gjet në kryqëzimin Sykia dhe u ndalua nga policia, ndërsa dy të akuzuarit meshkuj u fshehën në bagazh dhe u arrestuan.Në të njëjtën kohë, i akuzuari i katërt u gjet në një shtëpi me qira, i cili iku nga policët dhe u arrestua menjëherë aty pranë.Në kontrollet e kryera në shtëpi u gjetën: një pushkë luftarake, dy karikatorë që përmbante 57 fishekë, si dhe sende veshjesh u gjetën nga policia dhe u konfiskuan.
Vërehet se dy të akuzuarit meshkuj ishin të arratisur nga një Qendër Paraburgimi, ndërsa i akuzuari i tretë ishte në një leje të rregullt gjashtëditore, e cila i ishte dhënë nga një burg në të cilin ndodhej.
